W czwartek opublikowano strategię migracyjną na lata 2025-2030. Podano w niej, że, aby uzupełnić niedobory w zawodach deficytowych, Polska będzie dopuszczać cudzoziemców na rynek pracy.

Pracownicze braki w zawodach uzupełnią cudzoziemcy

W dokumencie strategii migracyjnej na kolejne lata podano, że Polska przyjmuje zasadę, że konsekwencjom zmian demograficznych i społecznych na rynku pracy nie należy przeciwdziałać instrumentami polityki imigracyjnej. Dodatkowo zbyt liberalna polityka migracyjna nie może blokować procesu modernizacji i automatyzacji polskiej gospodarki, celem poprawy jej konkurencyjności.

Napisano także: "Jednocześnie Polska będzie dopuszczać do polskiego rynku pracy cudzoziemców, tak aby uzupełniać niedobory na rynku pracy w zawodach deficytowych, tworząc także specjalne regulacje adresowane do zawodów długotrwale deficytowych. Brak takiego działania wpływałby negatywnie na konkurencyjność polskiej gospodarki, szczególnie w krótkim okresie, co z kolei mogłoby prowadzić do przenoszenia produkcji czy usług za granicę".

Jak ma wyglądać dopuszczanie cudzoziemców do polskiego rynku pracy? Będzie ono uzależnione od spełnienia kilku istotnych warunków. Kluczowymi z nich, które muszą być brane pod uwagę, będą:

Obywatelstwo kraju OECD lub państwa, z którym Polska lub Unia Europejska ma podpisaną umowę o readmisji i jest ona skutecznie realizowana;

lub państwa, z którym Polska lub Unia Europejska ma podpisaną umowę o readmisji i jest ona skutecznie realizowana; Posiadanie unikatowych, wysokospecjalistycznych umiejętności lub brak możliwości znalezienia pracownika o potrzebnych oraz unikatowych umiejętnościach w Polsce;

lub brak możliwości znalezienia pracownika o potrzebnych oraz unikatowych umiejętnościach w Polsce; Otrzymywanie wynagrodzenia miesięcznego co najmniej porównywalnego z pracownikami polskimi w danej branży, tak aby w tym zakresie nie tworzyć nieuczciwej konkurencji;

w danej branży, tak aby w tym zakresie nie tworzyć nieuczciwej konkurencji; Wniosek pracodawcy realizującego inwestycje w Polsce o strategicznym znaczeniu dla gospodarki lub obronności państwa.

W dokumencie napisano, że odrębnym elementem ukierunkowanym na pozyskiwanie pracowników wysokokwalifikowanych jest tzw. niebieska karta, będąca implementacją w Polsce prawa Unii Europejskiej.

Lista zawodów deficytowych

Utrzymany zostanie instrument oświadczeń o zatrudnianiu cudzoziemców z wybranych państw. Obecnie dotyczy on obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii. Napisano, że do końca 2025 roku zostanie on poddany analizie, tak aby ewentualnie zmodyfikować listę państw, których obywatele mogą z niego skorzystać.

W strategii napisano, że konieczne jest wyselekcjonowanie zawodów, które są długookresowo deficytowe i w przypadku których zgody na zatrudnienie cudzoziemców powinny być wydawane priorytetowo.

- Zawody takie zostaną określone poprzez analizy i prognozy zmian na rynku pracy w średniej i długiej perspektywie czasowej. Lista takich zawodów będzie stale monitorowana i modyfikowana. Podjęte zostaną także działania, które docelowo wprowadzą, dostosowany do polskiej specyfiki, nowy model dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy oparty na modelu punktowym, znanym z innych państw świata.

