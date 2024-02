Ukraińcy będą przebywać legalnie w Polsce do 30 czerwca 2024 r. Rząd przygotowuje nowelizację ustawy

Pobyt obywateli Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przybyli do Polski będzie uznawany za legalny do 30 czerwca 2024 r. Takie jest podstawowe założenie projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom tego kraju, nad którym pracuje rząd. W myśl aktualnych przepisów termin, w którym Ukraińcy mogą legalnie przebywać w Polsce upływa 4 marca 2024 r. Nowa ustawa musi zatem zostać uchwalona i wejść w życie przed tą datą.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada przedłużenie okresu obowiązywania jej przepisów do 30 czerwca 2024 r. Jest to konieczne, ponieważ zgodnie z obecnych brzmieniem ustawy, Ukraińcy, którzy w związku z wojną w ich kraju przybyli do Polski, mogą przebywać legalnie na jej terenie do 4 marca 2024 r.



Informacja o pracach nad projektem nowelizacją ustawy przygotowywanym przez ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji została zamieszczona w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rząd planuje przyjąć projekt do końca I kwartału tego roku.

Okres legalnego pobytu Ukraińców przedłużony do 30 czerwca

Projekt nowelizacji przedłuża termin, w jakim obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2024 r. Przede wszystkim do tego dnia zostanie wydłużony okres, w którym za legalny jest uznawany pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy przybyli tu w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa.



Nowelizacja przewiduje ponadto wydłużenie do 30 czerwca okresu ważności wizy krajowej obywatela Ukrainy oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy, a także terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Polski oraz terminu dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy. Podobnie przedłużeniu ulegnie okres ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy.



Do 30 czerwca 2024 r. zostanie wydłużony również okres, w którym jest uznawany za legalny pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, dokumentów pobytowych wydanych przez innego państwa obszaru Schengen oraz w ramach ruchu bezwizowego.

Ważne Ruch bezwizowy obywateli Ukrainy dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów biometrycznych.

Ukraińscy lekarze i pielęgniarki do 24 czerwca 2024 r.

Nieco inaczej projektowana nowelizacja reguluje szczególne uprawnienia przyznane lekarzom, lekarzom dentystom oraz pielęgniarkom i położnym z Ukrainy.

Przepisy nowelizacji wydłużają do 28 miesięcy licząc do 24 lutego 2022 r. – czyli do 24 czerwca 2024 r. okres w którym można udzielić zgody na wykonywanie zawodu i przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu: lekarza lub lekarza dentysty,

pielęgniarki lub położnej – obywatelowi Ukrainy, który uzyskał odpowiednie kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE. W szczególności dotyczy to ukraińskich lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych, którzy kwalifikacje zawodowe uzyskali na Ukrainie.

Także do 24 czerwca 2024 r. minister zdrowia będzie mógł nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce.