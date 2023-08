Praca zdalna. Co zrobić w przypadku kontroli pracodawcy?

Czy pracownik może się nie zgodzić na przeprowadzenie u niego kontroli pracy zdalnej?

Przepisy są tak skonstruowane, że pracodawca, który zażąda kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej będzie musiał być wpuszczony. Jeżeli pracownik odmówi takiej kontroli, pracodawca będzie mógł odwołać takiego pracownika z pracy zdalnej.

Autopromocja

Jeżeli pracodawca się uprze i powie: Pracowniku, muszę skontrolować, bo mam wątpliwości np. związane ze stanem BHP, to pracownik wcześniej, czy później będzie musiał go wpuścić do miejsca, w którym wykonuje pracę zdalną, a jeżeli go nie wpuści to będzie to podstawa do odwołania pracownika z pracy zdalnej.