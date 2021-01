Kara za brak zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS

Rejestracja umów o dzieło w ZUS

Ponad 3 tys. umów o dzieło zostało zarejestrowanych w ZUS w czasie pierwszego tygodnia nowego roku. Od 1 stycznia nowe umowy muszą być zarejestrowane w ZUS w ciągu 7 dni.

Jaka kara?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje na możliwość nałożenia kary grzywny wobec osób, które nie zarejestrują nowych umów o dzieło w ZUS.





- Jest to prawo, które ZUS może stosować i stosuje wyłącznie w przypadkach skrajnych i po stwierdzeniu wyjątkowych zaniedbań, które w konsekwencji prowadzą do negatywnych skutków dla osób wykonujących umowę – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - ZUS może wystąpić z wnioskiem o ukaranie grzywną do sądu i to sąd ostatecznie rozstrzyga o nałożeniu tej kary, biorąc pod uwagę czy wystąpiła wysoka społeczna szkodliwość danego działania czy też zaniechania - wyjaśnia.

Jakie umowy zgłaszać?

Do ZUS należy zgłaszać tyko te umowy, które zostały zawarte w styczniu tego roku.

- To oznacza, że umowy z 2020 roku nie podlegają rejestracji. Nie należy zgłaszać także tych podpisanych w grudniu, które są realizowane dopiero w obecnym roku – zapewnia Kowalska-Matis. – Trzeba pamiętać, że obowiązek zgłoszenia obejmuje umowy bez względu na to czy zostały zawarte ustnie czy w formie pisemnej – dodaje.

Jaki formularz?

W przypadku, gdy są zawierane umowy o dzieło w sposób cykliczny z tą samą osobą, każdą umowę z osobna - a nie tylko pierwszą - należy zgłaszać na formularzu RUD.

Czy trzeba odprowadzać składki?

Rzeczniczka podkreśla, że zarejestrowanie w ZUS umowy o dzieło nie wiąże się z obowiązkiem jej oskładkowania. Wskazuje jednak, że osoby, które wykonują pracę wyłącznie na podstawie umów o dzieło, od których nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne są pozbawione nie tylko prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych np. w razie wypadku przy pracy, ale także nie gromadzą kapitału na przyszłą emeryturę.

Kto musi zgłaszać?

Umowy rejestrować muszą wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS, jako płatnik składek czy też nie. W zgłoszeniu są przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.

Których umów o dzieło nie trzeba zgłaszać?

Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów, czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS, jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

Więcej: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne