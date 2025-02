Ciąża w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Czy można odwołać wypowiedzenia?

Czy zakaz rozwiązywania i wypowiadania umów o pracę kobiecie w ciąży dotyczy również przypadku ciąży w okresie wypowiedzenia? Czy pracodawca musi odwołać wypowiedzenie, jeśli to on je złożył? Czy pracownica będąca w ciąży może cofnąć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę? Co na to prawo?

Zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownicy w ciąży

Zasadą jest, że pracodawca nie może wypowiadać (dotyczy to także wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy) ani rozwiązywać w inny sposób umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży. Jedyną możliwością jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, ale do tego trybu wymagane są konkretne okoliczności. Wskazuje na nie art. 52 §1 Kodeksu pracy. Dodatkowo, aby takie rozwiązanie umowy doszło do skutku, musi wyrazić na nie zgodę reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę (art. 177 § 1 Kodeksu pracy). Oczywiście, zawsze można rozwiązać umowę polubownie na mocy porozumienia stron.

W prawie pracy obowiązuje zakaz rozwiązywanie umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży, a także od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego przez okres całego urlopu. Ustawodawca konkretyzuje w art. 177 KP, jakich czynności w ramach tego zakazu nie można wykonywać:

prowadzenia przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia stosunku pracy z pracownicą w ciąży albo przebywającą na urlopie macierzyńskim,

wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownicą, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Wniosek o urlop macierzyński a wypowiedzenie umowy

W kontekście możliwości wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w ciąży warto wspomnieć o terminie łożenia wniosku o urlop lub jego część. Zakaz rozwiązania umowy z pracownicą w ciąży zaczyna obowiązywać dopiero na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego. Nie warto więc składać wcześniej wniosku.

Ciąża w okresie wypowiedzenia - czy pracodawca powinien cofnąć wypowiedzenie?

Jak wygląda sytuacja zakazu rozwiązywania umów z kobietą w ciąży, kiedy wypowiedzenie już zostało złożone. Powiedzmy, że trwa 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a pracownica zaszła w ciążę. Co dalej? Wypowiedzenie złożone przez pracodawcę powinno zostać cofnięte, a gdyby doszło już do rozwiązania umowy, pracodawca powinien przywrócić pracownicę do pracy. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 1995 roku, I PRN 23/95. W przeciwnym razie kobieta jest uprawniona do dochodzenia w sądzie pracy uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a w razie rozwiązania umowy może żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Ciąża w okresie wypowiedzenia - czy pracownica może cofnąć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie może być złożone przez samą pracownicę, która nie wiedziała, że jest w ciąży. Czy może cofnąć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, gdy dowiedziała się o ciąży? Tak. To samo dotyczy rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Wówczas cofa swoją zgodę na rozwiązanie umowy w tym trybie.

