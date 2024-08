Czy można zwolnić kobietę w ciąży? Jakie przepisy dają ochronę kobiet w ciąży? Ciąża w okresie próbnym? Co w sytuacji, gdy pracownica dowiaduje się o ciąży w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę?

Zwolnienie kobiety w ciąży

Zwolnienie kobiety w ciąży to temat delikatny i ściśle regulowany przez przepisy prawa pracy, mające na celu ochronę pracownic w szczególnym okresie ich życia. W tym artykule omówimy sytuacje, w których możliwe jest zwolnienie kobiety w ciąży, a także przedstawimy wyjątki od ogólnej zasady ochrony przed zwolnieniem. Przedstawienie tych przepisów i zasad ma na celu zarówno ochronę praw pracownic, jak i ułatwienie pracodawcom poruszania się w złożonych regulacjach prawnych.

REKLAMA

Autopromocja

Ochrona kobiet w czasie ciąży a wypowiedzenie umowy o pracę

Ochrona kobiet w czasie ciąży jest jednym z podstawowy praw pracowniczych, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności zatrudnienia w okresie ciąży i zostało uregulowane w art. 177 § 1 Kodeksu pracy. Przepis ten nie tylko zabrania wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w ciąży, ale także mówi wprost o braku możliwości prowadzenia przygotowań do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Jednak są pewne wyjątki, które umożliwiają pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę pracownicy w ciąży i nie ma tu znaczenia na jaki okres została zawarta umowa o pracę oraz w którym miesiącu ciąży jest pracownica. Mowa tu o upadłości lub likwidacji zakładu pracy, jednak należy pamiętać, że aby zwolnić ciężarną pracownice z w/w powodu musi to dotyczyć całości zakładu pracy, a nie tylko jej części, czy działu.

Drugą sytuacją w której jest możliwe zwolnienie kobiety w ciąży jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych na podstawie art. 52 Kodeksu pracy. Ważnym aspektem przy zastosowaniu tzw. zwolnienia dyscyplinarnego jest ciężar udowodnienia przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, ciążący na pracodawcy. Dodatkowo należy pamiętać, że jeśli już dojdzie do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych przez pracownice, możliwość zwolnienia dyscyplinarnego jest limitowana. Zgodnie z art. 52 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma 1 miesiąc od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Umowa na okres próbny a ciążą

Umowa na okres próbny to standardowe rozwiązanie, którym posługują się pracodawcy, aby sprawdzić umiejętności nowego pracownika. Pozwalająca ona na ocenę kwalifikacji i kompetencji pracownika przed zaoferowaniem mu stałej pracy. Jednak gdy kobieta zatrudniona na podstawie takiej umowie zajdzie w ciążę, pojawia się pytanie co dalej. Otóż zgodnie z art. 177 § 3 umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Ważne Przedłużenie umowy do dnia porodu nie obowiązuje w przypadku umów zawartych na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca, nawet jeśli nawet jeśli umowa uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży.

Ważne Przedłużenie umowy do dnia porodu nie obowiązuje w przypadku umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Ważne Ciąża jest liczona w miesiącach księżycowych. 1 miesiąc księżycowy odpowiada 4 tygodniom ciąży, czyli 28 dniom.

Ciążą w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

REKLAMA

Wypowiedzenie umowy o pracę przez którąkolwiek ze stron łączącego ich stosunku pracy jest formalnym sposobem zakończenia zatrudnienia. Oświadczenie woli zgodnie z art. 30 § 2 Kodeksu pracy może być złożone przez każdą ze stron. Problem pojawia się, gdy podczas trwania okresu wypowiedzenia pracownica dowiaduje się, że jest w ciąży. W praktyce oznacza to, że wypowiedzenie należy wycofać i nie ma tu znaczenia która ze stron zainicjowała rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Należy jednak pamiętać, że inaczej odbywa się to w przypadku gdy wypowiedzenie zostało złożone przez pracownicę, a inaczej, gdy wyszło z inicjatywy pracodawcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli wypowiedzenie zostało złożone przez pracownice, która w momencie składania dokumentu nie była świadoma, że jest w ciąży, musi złożyć wniosek pracodawcy, powołując się na błąd o stanie ciąży. Taki wniosek musi zawierać:

Dane pracownicy,

Datę złożenia wypowiedzenia,

Informację o cofnięciu wypowiedzenia uzasadnieniem,

Zaświadczenie o stanie ciąży.

Po złożeniu takiego wniosku pracodawcy, jest on zobowiązany do cofnięcia wcześniejszego wypowiedzenia i kontynuacji zatrudnienia.

Ważne Jeśli pracownica nie złoży w/w wniosku pracodawcy, ochrona z powodu ciąży nie obowiązuje.

Taki stan prawny potwierdza liczne orzecznictwo, m.in.: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpień 2013 r. sygn. akt: 83/13 ,, Ochroną przewidzianą w art. 177 § 1 k.p. objęte są również kobiety, które w momencie otrzymania oświadczenia woli o wypowiedzeniu bądź rozwiązaniu umowy o pracę nie były jeszcze w ciąży i zaszły w nią później, tj. w okresie wypowiedzenia”.

Natomiast jeśli wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z inicjatywy Pracodawcy, pracownica musi poinformować pracodawcę o swoim stanie. W praktyce pracownica powinna przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciąże.

Ważne Ochrona ciężarnej pracownicy nie obowiązuje, jeśli do wypowiedzenia doszło w trybie dyscyplinarnym.

W sytuacji gdy pracodawca uchyla się od wycofania wypowiedzenia, pomimo, iż pracownica poinformowała pracodawcę o ciąży oraz przedstawiła zaświadczenie lekarskie, pracownica może dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Pracownicy, który otrzymali wypowiedzenie umowy o pracę, mają co do zasady 21 dni na odwołanie się do sądu pracy. Natomiast w przypadku, gdy pracownica w tracie np. 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia dowiedziała się o ciąży, a ustawowy termin 21-dni minął, ma ona prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego w terminie 21- dni od momentu dowiedzenia się o ciąży.