Podwyżki dla nauczycieli w 2025 r. mają być wyższe średnio o 5%. Na taką podwyżkę wskazuje kwota bazowa ustalona w ustawie budżetowej na 2025 r. Nauczyciele są zawiedzeni i postulują o wyższy wzrost wynagrodzeń w tym roku. Podwyżka będzie wypłacana z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Ile zarabia nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany? Podajemy kwoty brutto i netto w tabeli.

Podwyżki dla nauczycieli 2025 - rozporządzenie

Co składa się na wynagrodzenie nauczyciela? Zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela są to:

wynagrodzenie zasadnicze;

dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia, o którym mowa w art. 53a, i dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5.

Co istotne, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. Uzasadnia to bardzo zróżnicowane wynagrodzenia poszczególnych nauczycieli.

O konkretnych zarobkach nauczyciela w danym roku (chodzi tu o wynagrodzenie zasadnicze, a należy pamiętać, że na pełne zarobki nauczycieli składa się dużo więcej elementów) dowiadujemy się z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Ostatnio ustalone stawki wynagrodzeń pochodzą z rozporządzenia z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 234). Wynoszą odpowiednio dla:

nauczyciela początkującego – 4788 zł lub 4908 zł (dla porównania kwoty na 2005 rok - 3600 zł lub 3690 zł

– 4788 zł lub (dla porównania kwoty na 2005 rok - 3600 zł lub 3690 zł nauczyciela mianowanego – 4910 zł lub 5057 zł (2005 r. - 3700 zł lub 3890 zł)

– 4910 zł lub (2005 r. - 3700 zł lub 3890 zł) nauczyciela dyplomowanego – 5148 zł lub 5915 zł (2005 r. - 3960 zł lub 4550 zł)

Pierwsza stawka dotyczy posiadania tytułu magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułu licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułu licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomu ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych i innych. Druga stawka przysługuje osobom z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Wynagrodzenia nauczycieli - początkujący, mianowany, dyplomowany [rozporządzenie 2024] gov.pl

To minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 r. Należy pamiętać, że podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez niego poziom wykształcenia. Nie opublikowano jeszcze rozporządzenia z minimalnymi stawkami wynagrodzenia nauczycieli na 2025 r. Trwają prace nad rozporządzeniem, które będzie obowiązywało z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Już teraz można jednak obliczyć je szacunkowo. Na razie nauczyciele otrzymują pensję zgodnie z rozporządzeniem na 2024 r. Po podwyżkach otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Projekt nowego rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przewiduje następującą podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli:

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELA

Lp. Poziom wykształcenia Nauczyciel początkujący Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany 1 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 5153 zł 5310 zł 6211 zł 2 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 5027 zł 5156 zł 5405 zł

W art. 9 ust. 3 pkt 3 ustawy budżetowej na 2025 rok ustalono: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 82 600 tys. zł.

Kwota bazowa dla nauczycieli 2025

Ustawa budżetowa ustala co roku kwotę bazową dla nauczycieli. W 2025 roku podwyżka wynosi 5% czyli o 258,80 zł. Kwota bazowa dla nauczycieli równa jest 5434,82 zł (w zeszłym roku wynosiła: 5176,02 zł). Przy pomocy kwoty bazowej ustala się wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na każdym stopniu zawodowym. Zgodnie z Karta Nauczyciela jest to dla:

nauczyciela początkującego 120% kwoty bazowej,

nauczyciela mianowanego 144% kwoty bazowej,

nauczyciela dyplomowanego 184% kwoty bazowej.

W art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na 2025 rok ustalono: Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986 i 1871) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 434,82 zł. Dodatkowo w art. 3 ustawy okołobudżetowej w roku 2025 średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących zwiększa się o 2,308 %.

Nauczyciel początkujący – podwyżka 2025

Nauczyciel początkujący to nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego. Zgodnie z nową kwotą bazową dla nauczycieli średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego w 2025 r. wyniesie dla nauczycieli początkujących wzrośnie 6672,31 zł. To podwyżka płacy o 317,73 zł. Wypłata netto to około 5090 zł. Po podwyżkach w 2025 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego mającego tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne wyniesie 5153,40 zł brutto i około 3960 zł netto.

Nauczyciel mianowany – podwyżka 2025

Nauczyciel mianowany będzie zarabiał w 2025 r. średnio 7826,14 zł. Będzie to więcej o 372,67 zł w porównaniu do 2024 r. Na rękę nauczyciel dyplomowany otrzyma około 5800 zł. Po wejściu w życie podwyżek w 2025 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela mianowanego wyniesie 5309,85 zł brutto i około 4080 zł netto.

Nauczyciel dyplomowany – podwyżka 2025

Nauczyciel dyplomowany to najwyższy stopień awansu nauczycielskiego. W 2025 r. zarobi średnio 10000,07 zł, co oznacza podwyżkę o 476,19 zł. Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego netto wyniesie około 7300 zł. Podwyższenie minimalnych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli dyplomowanych będzie oznaczało wypłatę w wysokości 6210,75 zł brutto i około 4700 zł netto.

Podwyżki dla nauczycieli 2025 - tabela gov.pl

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli jak podwyżka inflacyjna

Jak sami zainteresowani oceniają tegoroczną podwyżkę wynagrodzeń? Przeważające wypowiedzi nauczycieli wiążą podwyżki z 2025 r. z podwyżką inflacyjną. Nie traktują wzrostu wynagrodzeń jako bonus, a raczej wyrównanie inflacyjne. Krytykują również nieznaczną różnicę pomiędzy wynagrodzeniami nauczycieli początkujących i nauczycieli mianowanych - to jedyne 7 zł brutto. Nauczyciele byliby bardziej usatysfakcjonowani, gdyby podane w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji kwoty były kwotami netto. Tymczasem na rękę pozostaje niewiele więcej niż w 2024 r.

Natomiast przedstawiciele ZNP mówią wprost, że 5% podwyżka to de facto obniżka wynagrodzeń w stosunku do innych grup zawodowych. Zwiększa się różnica pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej a minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym nauczycieli. Utrzymanie wynagrodzeń na tym samym poziomie wymagałoby podwyżki o 10%. Tymczasem nauczyciele liczą na 15%. Rozmowy z resortem wciąż trwają i postulaty ZNP mają zostać rozważone.

Kiedy podwyżka wynagrodzeń nauczycieli z wyrównaniem?

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, zawsze z wyrównaniem od dnia 1 stycznia. Należałoby więc spodziewać się jej najpóźniej do 31 marca 2025 r. Należy jednak mieć na uwadze, że rozmowy na temat wysokości podwyżki i prace nad rozporządzeniem wciąż trwają. Jest tylko projekt rozporządzenia, który może zostać zmieniony.

Podwyżki dla nauczycieli 2025 - rozporządzenie gov.pl