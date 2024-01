4242 zł odszkodowania za nierówne traktowanie w pracy. Od lipca 2024 r. będzie to co najmniej 4300 zł

Strażacy OSP mają prawo do zwolnienia od pracy nie tylko wtedy, gdy gaszą pożar

Strażacy należący do ochotniczej straży pożarnej mają prawo do zwolnienia od pracy. Uprawnienie to przysługuje nie tylko w razie uczestniczenia w akcji ratowniczej. Przepisy przewidują także inne przypadki, w których pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy strażaka – ochotnika.