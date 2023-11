Pomyłka pracodawcy: Nie zawarł umowy o prowadzenie PPK. Jak to skorygować?

Nowy pracodawca, tworząc PPK, nie zawarł umów o prowadzenie PPK - w wyniku swojej pomyłki - dla dwóch osób zatrudnionych. O tym, że popełnił błąd, zorientował się dopiero po trzech miesiącach.

Czy zgłaszając tych pracowników do PPK pracodawca może odprowadzić za nich wpłaty do PPK za trzy miesiące wstecz?. Na to pytanie odpowiadają eksperci portalu "Moje PPK"

Umowę o prowadzenie PPK uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK

Pracodawca zawiera dla pracownika umowę o prowadzenie PPK nie wcześniej niż 15 dnia zatrudnienia i nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia. Jeżeli pracodawca nie zrobi tego w tym terminie, pracownik stanie się uczestnikiem PPK z mocy prawa. Należy bowiem pamiętać, że jeżeli podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie tego terminu - z mocy prawa - powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK. Umowę o prowadzenie PPK uważa się wówczas za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK (art. 17 ustawy o PPK).

Kiedy pierwsze wpłaty do PPK?

Pierwsze wpłaty do PPK oblicza się i pobiera od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK. Data powstania stosunku prawnego wynikającego z umowy o prowadzenie PPK ma więc decydujące znaczenie przy ustaleniu, od którego wynagrodzenia pracownika pracodawca oblicza i pobiera pierwsze wpłaty.

Przykład Przykład: Pracodawca zatrudnił pracownika 16 stycznia 2023 r., w związku z czym miał czas na zawarcie - w imieniu i na rzecz tego pracownika - umowy o prowadzenie PPK do 10 maja. Pracodawca nie zrobił tego, ale z wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi 30 maja obliczył i pobrał wpłaty do PPK. W przypadku tego pracownika 11 maja powstał z mocy prawa stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłaty do PPK obliczone i pobrane z wynagrodzenia wypłaconego mu po tej dacie nie są więc wpłatami nienależnymi.

Jeżeli pracodawca - tak jak było w sytuacji opisanej w pytaniu - nie tylko nie zawarł dla pracownika umowy o prowadzenie PPK, ale także nie obliczał i nie pobierał wpłat do PPK z wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia, to nie może później np. obliczyć i pobrać zaległych wpłat do PPK przy wypłacie pracownikowi kolejnych wynagrodzeń. Ustawa o PPK nie zawiera regulacji określających zasady, na jakich miałyby być dokonywane zaległe wpłaty do PPK. Taka regulacja mogłaby okazać się uciążliwa dla osoby zatrudnionej, np. w przypadku, gdyby należało pobrać i dokonać jednorazowo wpłat do PPK za kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. W takim przypadku szkodę wyrządzoną pracownikowi niedokonaniem wpłat do PPK pracodawca powinien naprawić na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.

źródło: Autorki: Małgorzata Jankowska i Anna Puszkarska, PPK w praktyce: PPK a przekształcenia podmiotów zatrudniających

