Stres w pracy. Pięć sposobów na jego ograniczenie

Stres w pracy jest nieuniknionym elementem życia zawodowego. Jego występowanie w optymalnych dawkach bywa nawet wskazane dla organizmu. Problem pojawia się wtedy, gdy osiąga on poziomy skrajne i zniechęca pracownika do angażowania się w pracę.

W obliczu narastającego stresu w miejscu pracy, coraz więcej pracowników zaczyna doceniać znaczenie wsparcia psychologicznego. Badania przeprowadzone we wrześniu 2023 r. przez PSH Lewiatan we współpracy z SW Research w ramach Inicjatywy „Urodzeni Przedsiębiorcy” ujawniają, że aż 58% pracowników oczekuje od pracodawcy pomocy w radzeniu sobie z sytuacjami stresującymi, takimi jak wypalenie zawodowe, trudne relacje i konflikty z kolegami. Pomoc psychologiczna staje się coraz bardziej pożądanym benefitem oferowanym przez pracodawców.



– Zdrowie, odpoczynek i równowaga fizyczno-duchowa są niezwykle ważne dla osiągnięcia sukcesu w pracy, czy w biznesie i stają się wartościami, które zaczynają na nowo definiować naszą rzeczywistość. I chociaż w świecie polskiego biznesu te zmiany są coraz bardziej uświadamiane, to powyższe badania wskazują, że musimy włożyć jeszcze sporo pracy w to, by nauczyć się skutecznie je wdrażać – komentował wyniki badań Prezes Zarządu Lewiatan Holding S.A. Robert Rękas.



Oto 5 praktycznych wskazówek, które pozwolą Ci zmienić własną firmę w przestrzeń wolną od stresu, zwiększając dobre samopoczucie personelu.

Racjonalnie zarządzaj czasem pracy

Jeżeli specyfika firmy na to pozwala, warto zaoferować załodze swobodę w organizacji czasu pracy. Utrwalony już model hybrydowy to ułatwia, a uporczywe trzymanie się sztywnych grafików bywa niepotrzebne. Jeśli pracownik będzie mógł w miarę samodzielnie organizować sobie czas pracy, zmniejszy się u niego prawdopodobieństwo wystąpienia stresu wynikającego ze sztywnych procedur.



Istotne jest też to, by przydzielać zadania, uwzględniając faktyczne kompetencje i możliwości poszczególnych członków zespołu. Znając tempo wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników, unikniesz błędu zbyt wygórowanych oczekiwań. To one właśnie bywają przyczyną wyczerpania fizycznego i psychicznego zatrudnionych.

Zaoferuj opiekę psychologiczną

Wprowadzenie opieki psychologicznej do kultury organizacyjnej firmy stanowi wyraz troski o dobrostan personelu. Wsparcie tego typu może przybierać różne formy – począwszy od zatrudnienia psychologa na stałe, poprzez sfinansowanie cyklicznych indywidualnych konsultacji psychologicznych, aż po organizację spotkań dotyczących radzenia sobie ze stresem.



Dokonując wyboru, warto kierować się oczekiwaniami pracowników. Jeśli poczują, że dążysz do zrozumienia ich faktycznych potrzeb, zyskasz opinię pracodawcy, który potrafi zadbać o ludzi i ma świadomość negatywnego wpływu nadmiernego stresu.

Zadbaj o ciekawe świadczenia

Pracownicy firmy powinni mieć świadomość, że ich wysiłek budzi uznanie pracodawcy. I że przykłada on należytą uwagę do tego, by doceniać podwładnych. Oprócz tradycyjnych benefitów, takich jak karty sportowe, prywatna opieka medyczna, warto wziąć pod uwagę dodatkowe opcje, które bezpośrednio wpłyną na redukcję stresu.



Warto jest, znając budżet jaki możesz zainwestować w dodatkowe benefity swoich pracowników, zadać im pytanie i dać do wyboru możliwe do późniejszej realizacji opcje wspierające dobrostan psychiczny zespołu. Uznanie personelu mogą wzbudzić też cykliczne spotkania firmowe, w których dominować będą różne formy aktywności fizycznej.

Przypominaj o urlopie

Urlop to integralna i gwarantowana ustawami część pracy, więc nie można go bagatelizować. Pozwala naładować baterie i wracać do pracy z poczuciem odświeżenia i motywacji. Wypoczęty pracownik mocniej angażuje się w pracę. Warto więc zachęcać załogę do wykorzystywania dni urlopowych i przypominać, że każdy ma do nich prawo. Aby ułatwić korzystanie z wolnego, zapewnij zespołowi elastyczność i pozwól na samodzielne ustalenie terminu odpoczynku.



Dodatkowym bonusem może być przyznanie nadobowiązkowych dni urlopowych. Pomysł, by skracać pracę w piątki także zostanie doceniony przez personel.

Doceniaj i nagradzaj

Pracownicy chcą być doceniani przez pracodawcę – to jeden z tych mechanizmów, które mają znaczący wpływ na ich kondycję psychiczną. Formą nagradzania stosowaną najczęściej są podwyżki i premie. Owszem, są to skuteczne mechanizmy motywujące, ale tylko do pewnego stopnia. Wadą ich jest to, że działają krótkoterminowo – pracownicy się do nich przyzwyczajają i szybko przestają je doceniać. Warto więc zastanowić się nad działaniami, które będą stosowane regularne i na bieżąco.



Przykładowo, jako że słowa mają moc, to warto to wykorzystać do zarządzania zespołem. By wzmocnić czyjeś dobre samopoczucie wystarczą czasem proste sformułowania, na przykład: „dziękuję”, czy „dobra robota”. Wyrażanie uznania w taki sposób, stanowi integralną część informacji zwrotnej, kluczowej dla dobrej relacji między przełożonym a pracownikiem. Ważna jednak jest równowaga między słownym, jak i finansowym docenianiem pracowników.