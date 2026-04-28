Długi weekend majowy 2026: tak wydłużysz go biorąc urlop na żądanie lub zwolnienie z powodu działania siły wyższej

Maj 2026 r. nie należy do tych miesięcy, w które układ kalendarza pozwala mieć przynajmniej jeden lub dwa długie weekendy – trzydniowe lub dłuższe. W tym roku dłuższa, ale tylko trzydniowa majówka jest jedna i to ta pierwsza w miesiące. Inne weekendy maja, a jest ich w sumie pięć nie wyjdą poza ramy s0bota-niedziela.

Oczywiście są sposoby, by każdy z tych weekendów – zarówno pierwszą majówkę jak i każdą następną wydłużyć w zależności od potrzeb o dzień czy nawet kilka. Jednak wtedy skorzystać trzeba z dodatkowych możliwości jakie stwarzają określone przepisy kodeksu pracy.

Słowem, dłuższa majówka – tak, ale nie powszechna i nie dla wszystkich na równych prawach.

Weekend majowy: dłużej niż trzy dni

Sposobów na wydłużenie pierwszego weekendu majowego, np. przez skorzystanie z wolnego już od czwartku 30 kwietnia albo w kolejne dni nowego tygodnia po 3 maja jest wiele. I w praktyce pracownicy stosują wszelkie sposoby – od skorzystania z dowolnej liczby dni urlopu wypoczynkowego, urlopu bezpłatnego, po skorzystanie z uprawnień do specjalnych dni wolnych: urlopu na żądanie, zwolnienia z powodu działania siły wyższej, dni na opiekę a nawet „lewe” zwolnienie lekarskie.

Oto co trzeba wiedzieć chcąc skorzystać z kilku tych specjalnych tytułów do zwolnień – standardowy urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny, czy załatwienie zwolnienia lekarskiego pomijamy tu, jako rozwiązania proste, nie budzące od strony prawnej większych wątpliwości.

Dłuższa majówka 2026: nie trzy, ale pięć dni – weź urlop na żądanie

Co do zasad, przypadkach nagłych, których zatrudniony na umowę o pracę nie uwzględnił w planie urlopowym przysługuje mu urlop na żądanie. Jest to szczególny rodzaj urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie musi uzgadniać z pracodawcą.

I to jest główny atut urlopu na żądanie, umożliwiający wydłużenie weekendu zarówno o czwartek 30 kwietnia jak i po niedzieli 3 maja.

Co trzeba wiedzieć o urlopie na żądanie?

Przepisów dotyczących urlopu na żądanie należy szukać w Kodeksie pracy w artykułach 167 i następnych.

Ich treść stanowi, iż pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Łączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika nie może przekroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w danym roku w kolejnych stosunkach pracy.

Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że dni na żądanie nie są dodatkowe. Tak więc, jeżeli pracownikowi przysługują 26 dni urlopu wypoczynkowego, każdy dzień wzięty na żądanie pomniejsza tę pulę. Ponadto 4. dni urlopu na żądanie nie należy uwzględniać w planie urlopów.

Z punktu widzenia pracownika, zaletą urlopu na żądanie jest to, że może on nim swobodnie dysponować. Nie musi uzgadniać z pracodawcą terminu jego wykorzystania, ani uprzedzać go wcześniej, że zamierza z niego skorzystać. Wystarczy, że pracownik zgłosi (pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w każdy inny sposób przyjęty u danego pracodawcy) żądanie udzielenia tego urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.

Dłuższy weekend majowy - urlop na żądanie: czy pracodawca może odmówić

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie.

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Urlop na żądanie to część urlopu pozostawiona do dyspozycji pracownika w wymiarze do 4 dni w roku kalendarzowym. O terminie wykorzystania tego urlopu decyduje pracownik, co oznacza, że dni urlopu na żądanie nie są obejmowane planem urlopów, ani procedurą ustalania terminu urlopu przez pracodawcę po porozumieniu z pracownikiem.

Przepisy wymagają jedynie, aby pracownik zgłosił zamiar skorzystania z urlopu na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 15 listopada 2006 r., I PK 128/06, OSNP 2007, nr 23-24, poz. 346; wniosek o udzielenie urlopu "na żądanie" powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy).

Jak wyjaśniają eksperci Państwowej Inspekcji Pracy, co do zasady pracodawca obowiązany jest udzielić urlopu na żądanie, jeżeli pracownik skutecznie poinformuje go o zamiarze jego wykorzystania. Odmowa zgody na urlop na żądanie może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 2009 r., II PK 123/09, LEX nr 551056; orzekł, iż obowiązek udzielenia urlopu "na żądanie" nie jest bezwzględny, a pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy.

Ale uwaga! Urlopów udziela pracodawca, dotyczy to również urlopu na żądanie. Pracownik nie może zatem rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu – zwraca uwagę PIP, odwołując się do orzecznictwa sądów.

Zdaniem SN (wyrok z dnia 16 września 2008 r., II PK 26/08) rozpoczęcie urlopu "na żądanie" przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Zgodnie z przepisami, pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie. Może on je wykorzystać jednorazowo (cztery kolejne dni) lub w dowolnych częściach (np. cztery razy po jednym dniu, dwa razy po dwa dni).

Urlop na żądanie (czterokrotny) przysługuje każdemu pracownikowi, bez względu na wymiar etatu czy system pracy w jakim jest zatrudniony.

W sytuacji gdy pracownik jest zatrudniony na pełny etat (8 godzin dziennie / 5 dni w tygodniu), każdy dzień urlopu na żądanie to 8 godzin odjęte z puli urlopu wypoczynkowego.

W przypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu (4 godziny dziennie / 5 dni w tygodniu) każdy dzień urlopu na żądanie to 4 godziny odjęte z puli urlopu wypoczynkowego. Cały urlop na żądanie wynosi w tym przypadku 16 godzin, czyli 4 dni.

W systemie równoważnym, jeżeli pracownik zgłosi żądanie udzielania urlopu w dniu, w którym miał zaplanowaną pracę w wymiarze 12 godzin, skorzystanie z jednego dnia urlopu na żądanie spowoduje odjęcie z puli urlopowej pracownika 12 godzin.

Sposób na weekend majowy dłuższy niż trzy dni: zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Planując wydłużenie weekendu lub działając spontanicznie już w trakcie korzystania z ni wolnych można je wydłużyć sięgając po inny sposób – zwolnienie s pracy z powodu siły wyższe. Oczywiście czy można o takie zwolnienie wystąpić wcześniej, np. chcąc wydłużyć weekend o poniedziałek 4 maja, złożyć wniosek do szefa już w czwartek 30 kwietnia – słowem czy da się z góry przewidzieć działanie siły wyższej?

Ten dylemat też wyjaśniają eksperci prawni Państwowej Inspekcji Pracy. Ale po kolei.

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni lub 16 godzin, w powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Wniosek należy zgłosić pracodawcy najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia.

Uwaga za czas takiego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia – i to jest już konkretna wada tego sposobu na wydłużenie długiego weekendu.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar zwolnienia ustala się proporcjonalnie do wymiary czasu pracy, a niepełną godzinę zaokrągla w górę do pełnej godziny.

Czy można złożyć wniosek o zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej wcześniej, np. przed weekendem?

Teoretycznie tak, przepisy określają tylko termin „najpóźniej”. Złożenie go z wyprzedzeniem może ułatwić organizację pracy w firmie, ale sugerujemy ustalić to z pracodawcą. Przepisy Kodeksu pracy milczą na temat terminów „najwcześniejszych”, skupiając się na ochronie pracownika poprzez wyznaczenie jedynie terminu ostatecznego („najpóźniej”). Należy jednak pamiętać, że zbyt wczesne zgłoszenie siły wyższej może zostać przez pracodawcę zakwestionowane jako dowód na brak „nagłości” zdarzenia, co jest ustawowym wymogiem tego zwolnienia.

Przykładami sytuacji, w których o zdarzeniu dowiadujesz się z kilkugodzinnym lub jednodniowym wyprzedzeniem i wciąż kwalifikuje się ono pod ten przepis może być np. wypadek lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia domownika.

Przykładowo wieczorny uraz dziecka lub rodzica, który nie wymaga hospitalizacji, ale sprawia, że rano musisz zapewnić im opiekę lub dowieźć na pilną, dodatkową konsultację.

Może to też być np. nagła awaria pojazdu niezbędnego do dojazdu – np. późny powrót do domu i odkrycie poważnej usterki auta (wyciek płynów, blokada hamulców), co zmusza cię do organizacji naprawy lub transportu zastępczego z rana, by móc funkcjonować w kolejnych dniach.

We wniosku o zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej trzeba podać powód czyli określić jaka to siła wyższa wchodzi w rachubę – nie ma jednak obowiązku opisywania sytuacji szczegółowo, ani tym bardziej dokumentowania jej. Wskazanie konkretnej siły wyższej jest jedynie konieczne po to, by pracodawca mógł ocenić zasadność wniosku. Jednak sam też musi być w tej materii konkretny.

Co do zasady bowiem pracodawca nie może odmówić udzielenia zwolnienia z powodu działania siły wyższej.

Pracodawca, który nie zgodzi się na udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej i naruszy przepisy Kodeksu pracy w tym zakresie, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca może zostać ukarany karą grzywny od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Sposób na wydłużenie majówki: urlop opiekuńczy

Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni roboczych, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (matka, ojciec, syn, córka, małżonek) lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z jego rozkładem czasu pracy. Wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej należy złożyć pracodawcy najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Trzeba jednak pamiętać, że za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia! Okres ten wliczy się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.