Strona główna » Kadry » Wiadomości » 16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela

16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela

16 lutego 2026, 08:29
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Listonosz
16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela
Shutterstock

Zawód listonosza ma szczególny charakter. Wymaga uczciwości, dokładności, a przede wszystkim poczucia obowiązku. To dzięki Listonoszom otrzymujemy swoje przesyłki – zamówione towary, przekazy pieniężne, czy dokumenty. 16 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela.

16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela

Listonosze Poczty Polskiej docierają do każdego zakątka kraju, a dzięki doskonałej znajomości swoich rejonów, mogliby służyć za przewodników. Wspomagają klientów o ograniczonej sprawności ruchowej, dostarczając im nie tylko korespondencję, ale także przyjmując od nich przesyłki, by następnie nadać je w placówce.

– Nasi pracownicy cieszą się zaufaniem klientów, z którymi bardzo często łączą ich serdeczne więzi - doręczają przecież nie tylko listy czy paczki, ale także przekazy pieniężne. Listonosze są także przygotowani do obsługi osób z niepełnosprawnościami – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A (we wpisie z 2022 r.)

Wszystkim Listonoszom i Kurierom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz zdrowia! W tym szczególnym Dniu bardzo dziękujemy za trud, poświęcenie i zaangażowanie, z jakimi wykonują swoją odpowiedzialną pracę - podkreślają.

Listonosze to często także osoby o wielkich sercach, nie przechodzące obojętnie obok problemów innych. Wykazują się odwagą i odpowiedzialnością - niejednokrotnie udowodnili to ratując ludzkie życie czy mienie. A w dobie pandemii, pomimo wprowadzonych ograniczeń i nowych wymogów, nieprzerwanie świadczyli swoją pracę.

Dziennie listonosze doręczają ponad 4 mln przesyłek pocztowych, pokonując około 1 mln kilometrów!

W 2022 r. Poczta Polska podawała, że w Poczcie Polskiej pracowało ok. 25 tys. listonoszy i kurierów. Liczba ta pewnie uległa zmianie, ale aktualne dane oscylują w tych granicach. Poczta Polska podawała też wówczas, że dziennie listonosze doręczają ponad 4 mln przesyłek pocztowych, pokonując około 1 mln kilometrów! Nasi doręczyciele korzystają z różnych środków transportu, dostosowanych do gęstości zabudowy sowich rejonów. Listonosze piesi najczęściej obsługują miasta, samochodowi – rejony wiejskie, rowerowi – podmiejskie - podkreślają przedstawiciele Poczty Polskiej.

Listonosze świętują jeszcze jeden dzień w roku: Dzień Łącznościowca

Listonosze świętują jeszcze jeden dzień w roku – Dzień Łącznościowca. 18 października 1558 król Zygmunt II August utworzył Pocztę Królewską, która przewoziła wiadomości na trasie Kraków-Wiedeń-Wenecja. Rocznica tego wydarzenia obchodzona jest jako święto Poczty Polskiej.

16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela

16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela

ShutterStock

Poczta Polska - krótka historia

Poczta Polska to jedna z najstarszych firm nie tylko w naszym kraju, ale i całej Europie. Powstała 18 października 1558 r., w czasach panowania króla Zygmunta II Augusta. To instytucja od początku nierozerwalnie związana z Polską. Poczta zawsze pełniła ważną rolę państwowotwórczą. Kluczową rolę odegrała w okresie zaborów, gdy często była jedynym bezpiecznym kanałem komunikacji pomiędzy rozproszonymi w różnych państwach obywatelami a działaczami niepodległościowymi.

Ważne

Poczta Polska świadczy usługi nieprzerwanie – dostarcza listy, przesyłki, paczki, emerytury czy przekazy pieniężne do mieszkańców w każdym zakątku kraju. Jest narodowym operatorem pocztowym oraz jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych. Z usług Poczty korzysta ponad 90% Polaków. Pracownicy Poczty, zwłaszcza listonosze, pełnią ważną rolę w społecznościach lokalnych. Wykonują swoje zadania z prawdziwą misją i zaangażowaniem.

Sieć ponad 7,5 tysiąca placówek i ogromne zaufanie społeczne do Pocztowców to ogromny kapitał, w oparciu o który Spółka chce budować przyszłość. Obecnie Poczta Polska przechodzi proces transformacji. Jej celem jest stworzenie firmy łączącej tradycyjne usługi pocztowe, takie jak przesyłka listów i paczek czy usługi kurierskie, a jednocześnie wdrażającej innowacyjne rozwiązania, takie jak np. e-Doręczenia.

Źródło: Poczta Polska

Źródło: INFOR
16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela
16 lut 2026

Zawód listonosza ma szczególny charakter. Wymaga uczciwości, dokładności, a przede wszystkim poczucia obowiązku. To dzięki Listonoszom otrzymujemy swoje przesyłki – zamówione towary, przekazy pieniężne, czy dokumenty. 16 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela.
