Marzec 2025 – darmowy kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsca na notatki. Jakie ważne dni wypadają w marcu? Sprawdź przysłowia ludowe związane z marcem.

Marzec 2025

Marzec to trzeci miesiąc roku i ma 31 dni. W 2025 roku nie ma w marcu ani jednego dnia ustawowo wolnego od pracy (nie licząc niedziel). Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy wolne są wszystkie niedziele. Co więcej, dni wolne w tym miesiącu to standardowo dni wynikające z zasady prawa pracy, która mówi o przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Najczęściej pracownicy korzystają z wolnego w soboty. Licząc więc weekendy, w marcu 2025 r. jest 10 dni wolnych od pracy.

Marzec 2025 – ważne daty

Jak już zostało wspomniane w marcu nie ma żadnej czerwonej kartki czyli święta ustawowo wolnego od pracy. Natomiast jest kilka ważnych dat, o których warto pamiętać. Należą do nich:

4 marca 2025 (wtorek) – Ostatki

5 marca 2025 (środa) – Środa Popielcowa (Popielec)

8 marca 2025 (sobota) – Dzień Kobiet

20 marca 2025 (czwartek) – Początek astronomicznej wiosny

30 marca 2025 (niedziela) – Zmiana czasu

Niedziele handlowe w marcu?

W marcu nie ma niedziel handlowych. Ostatnia niedziela handlowa była 26 stycznia 2025 r., a najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero 13 kwietnia 2025 r. przed Wielkanocą. W zeszłym roku Wielkanoc wypadała w niedzielę 31 marca. W tym roku będzie 20 kwietnia.

Kalendarz marzec 2025 do druku

Oto darmowy kalendarz na marzec 2025 do pobrania w formacie pdf i wydruku. Kalendarz miesięczny zawiera wymienione wyżej święta, wyróżnione weekendy i miejsce na notatki.

Marzec 2025 kalendarz do druku Infor.pl

Pobierz kalendarz »

Przysłowia o marcu: