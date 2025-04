Pracowici, punktualni, lojalni i kompatybilni kulturowo. Polscy pracodawcy lubią zatrudniać Filipińczyków

Filipińczycy są jedną z najbardziej pożądanych grup pracowników z zagranicy wśród polskich pracodawców - ocenia komunikacie z 9 kwietnia 2025 r. agencja pracy Gremi Personal. Najwięcej osób z tego kraju mieszka na Mazowszu oraz w Szczecinie.

Raport: Filipińczycy jedną z najbardziej pożądanych grup pracowników z zagranicy

Według agencji pracownicy z Filipin wyróżniają się silną etyką pracy: są pracowici, punktualni, sumienni i lojalni. Nie szukają pracy dorywczej, wolą związać się z firmą na dłużej. Po pięciu latach legalnego zatrudnienia w Polsce mogą ubiegać się o stały pobyt, co wzmacnia ich zaangażowanie i lojalność wobec pracodawcy.

Kulturowa kompatybilność

Jak podano, kolejnym atutem jest kulturowa kompatybilność – większość Filipińczyków to katolicy, co ułatwia adaptację w polskim środowisku społecznym. W kulturze Filipin wysoko cenione są kompetencje miękkie, takie jak uprzejmość, empatia, komunikatywność i zdolność do pracy zespołowej, dlatego sprawdzają się oni nie tylko w produkcji, ale również w usługach, opiece i obsłudze klienta.

Najwięcej na Mazowszu i w Szczecinie

Dodano, że najwięcej Filipińczyków osiedliło się w województwie mazowieckim (3 tys. 260 zgłoszonych do ZUS) oraz w Szczecinie (2 tys. 296 osób). Dominują osoby w wieku 20–39 lat, a rozkład płci jest zbliżony.



"Dynamika wzrostu tej grupy jest wyraźna: w 2020 roku pozwolenie na pracę uzyskało 7,5 tys. obywateli Filipin, w 2022 – już 23 tys., w 2023 – już prawie 30 tys., a w 2024 roku liczba zezwoleń zwiększyła się o 60 proc. względem roku poprzedniego. Przeciętny kontrakt pracownika z Filipin zawierany jest na rok z możliwością przedłużenia na kolejne 2-4 lata, co świadczy o stabilności zatrudnienia i długoterminowej motywacji do pracy" - przekazał cytowany w komunikacie Yuriy Grygorenko z Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Na polskim rynku pracy brakuje 1,5 mln pracowników

Agencja Gremi Personal szacuje, że w 2025 roku polska gospodarka boryka się z brakiem ok. 1,5 mln pracowników, zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych. Największe braki odnotowywane są w sektorach logistyki, handlu, budownictwa, transportu, przemyśle spożywczym oraz rolnictwie.



Gremi Personal to agencja pracy specjalizująca się w zatrudnianiu obcokrajowców, głównie z Europy Wschodniej. (PAP)pif/ pad/