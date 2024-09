Zezwolenie na pracę cudzoziemca tylko, gdy będzie pracował na umowie o pracę? Projekt zmian

Zezwolenie na pracę cudzoziemca zostanie wydane tylko, gdy będzie on pracował na umowie o pracę? Taką zmianę przewiduje projekt zmian Ustawy o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z tymi przepisami legalne byłoby tylko zatrudnienie cudzoziemca na umowie o pracę.

Zezwolenie na pracę tylko dla cudzoziemca, który będzie na umowie o pracę?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w poprawce zgłoszonej w trybie obiegowym do projektu Ustawy o warunkach dopuszczalności powierzenia pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej: Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy) proponuje, aby zezwolenie na pracę cudzoziemca było wydawane tylko wtedy, gdy będzie on wykonywał pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę.

Tylko umowa o pracę zagwarantuje legalne zatrudnienie cudzoziemca?

-Dziwi nas, że taka poprawka została zgłoszona poza konsultacjami z partnerami społecznymi. Jako pracodawcy zatrudniający cudzoziemców jesteśmy tym głęboko zaniepokojeni. Corocznie Barometr Zawodów, który firmuje samo Ministerstwo Pracy wskazuje, że największą grupą zawodową, której brakuje to pracownicy fizyczni. – komentuje Karolina Szleszyńska, wiceprezeska Gremi Personal ds. prawnych. – Tymczasem w świetle poprawek zgłoszonych przez resort pracy tylko umowa o pracę staje się gwarancją legalnego zatrudnienia, co przy skali potrzeb na rynku pracy jest nierealne do spełnienia z wielu powodów: finansowych, organizacyjnych i przede wszystkim prawnych. Jeśli ten sposób interpretacji zatrudnienia cudzoziemców się utrzyma, są poważne podejrzenia, że w przyszłości doprowadzi to nie do uszczelnienia rynku pracy, ale wzrostu szarej strefy, z którą my też jako pracodawcy walczymy. Niedawno przystąpiliśmy jako sygnatariusze do Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu, żeby jeszcze bardziej podkreślić jak zależy nam na dobrej integracji cudzoziemców na polskim rynku pracy.

Projekt ma być rozpatrzony przez Radę Ministrów na jesieni i zostanie skierowany do Sejmu.

Źródło: Gremi Personal