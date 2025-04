mLegitymacja zapewnia emerytowi dostęp do ulg, zniżek i świadczeń zdrowotnych. Czy ZUS wydaje legitymację plastikową?

1 sierpnia świętem i dniem wolnym od pracy? Byłby długi weekend bo to piątek. MRPiPS zdecyduje

Sceptycy powiedzą po co generować kolejne koszty dla skarbu państwa i pogrążać gospodarkę kolejnym dniem wolnym od pracy, a optymiści ucieszą się, że 1 sierpnia byłoby świętem i dniem wolnym od pracy. Szczególnie, że w 2025 r. byłby to długi weekend, bo 1 sierpnia to piątek.