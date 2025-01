Pilne! Dzisiaj mija termin złożenia wniosku. Musisz się pośpieszyć, jeśli chcesz otrzymać wyrównanie od października

To już dosłownie ostatnie chwile. Rodzice dzieci, które od października 2024 r. chodzą do żłobka, klubu dziecięcego lub są pod opieką dziennego opiekuna, muszą złożyć wniosek o świadczenie Aktywnie w żłobku, jeśli chcą otrzymać wyrównanie od października. W dniu 2 stycznia mija termin!

Od jutra, czyli 3 stycznia terminy na złożenie wniosku będą już standardowe. Aby mieć prawo do świadczenia od momentu, kiedy dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia.

- Od 1 października 2024 r., rodzice dzieci do lat trzech, mogą składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu Aktywny Rodzic. „Aktywny rodzic” to pakiet trzech świadczeń. Rodzice i opiekunowie mają do wyboru jedno z trzech świadczeń na dziecko, czyli „Aktywni rodzice w pracy”, „Aktywnie w żłobku” i „Aktywnie w domu”. To, z jakiego programu skorzystają, zależy od ich aktywności zawodowej oraz formy opieki nad dzieckiem - przypomina Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wnioski o świadczenia są przyjmowane tylko elektroniczne (PUE/eZUS, aplikacja mZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczna). oznacza to, że 2 stycznia wnioski można składać do godziny 24.00.