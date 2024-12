Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – od lipca 2024 r. czy od stycznia 2025 r.?

Posłowie pracują nad nowelizacją przepisów o dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Jedną z rozstrzyganych kwestii jest termin, od którego waloryzacja wejdzie w życie. W grę wchodzi 1 stycznia 2025 r. lub 1 lipca 2024 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt dotyczy m.in. podwyższenia wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków PFRON.

Projekt zawiera propozycję podwyższenia miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego do kwoty:

2760 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (obecnie 2400 zł);

1550 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (obecnie 1350 zł);

575 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (obecnie 500 zł).

Kwoty te zostaną dodatkowo podwyższone w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsja oraz niewidomi). Dodatkowe podwyższenie wyniesie:

1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (obecnie 1200 zł);

1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (obecne 900 zł);

690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (obecnie 600 zł).

Dofinansowanie do wynagrodzeń będzie z wyrównaniem od lipca

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Po I czytaniu posłowie przyjęli poprawkę, która przewiduje, że waloryzacja dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wejdzie w życie z mocą wsteczną od lipca 2024 r. To ważna zmiana, bowiem do komisji trafił projekt zakładający, że podwyższone kwoty dofinansowania będą stosowane do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługującego za okres począwszy od stycznia 2025 r.

Niestety, to czy waloryzacja nastąpi od lipca br. nie jest jeszcze pewne. Podczas dalszego procedowania projektu ustawy posłowie mogą wprowadzić dalsze poprawki, w tym zmieniające termin, od którego waloryzacja będzie stosowana. Ostateczna wersja nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie znana po jej uchwaleniu przez Sejm.

