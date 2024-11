Luka płacowa: kto na niej traci najwięcej. Polskie firmy zdeterminowane we wprowadzaniu jawności i równości wynagrodzeń

Trzech na dziesięciu polskich pracodawców uważa równość i przejrzystość wynagrodzeń za wyzwanie dla swojej firmy. Ale w Europie i tak to polskie firmy przodują w działaniach na rzecz likwidacji luki płacowej.

Ponad jedna trzecia (36 proc.) polskich pracodawców postrzega jawność i równość wynagrodzeń wewnątrz organizacji za największe wyzwanie w obszarze swoje polityki płacowej.

Polscy pracodawcy są za równością i jawnością wynagrodzeń

Jednocześnie więcej niż 40 proc. (przy europejskiej średniej wynoszącej 29 proc.) polskich pracodawców aktywnie pracuje nad poprawą równości wynagrodzeń. Z drugiej strony tylko 18 proc. z nich nie planuje obecnie walki z nierównościami w wynagrodzeniach.

To dużo, ale europejska średnia firm obojętnych na kwestię równość i jawność płac wynosi prawie 40 proc. Powyższe wyniki są rezultatem międzynarodowego badania przeprowadzonego przez SD Worx, europejskiego dostawcę usług HR, wśród ponad 5000 firm i 18 000 pracowników w 18 krajach.

Więcej niż 25 proc polskich (i 21 proc. europejskich) pracodawców uważa strategiczną politykę wynagrodzeń i dobrobyt finansowy pracowników za jedno z najważniejszych wyzwań HR w najbliższym czasie. Stanowi to znaczny spadek w porównaniu do sytuacji sprzed trzech lat – wówczas aż 38 proc. polskich firm wskazywało na ten problem. To imponujący wynik – w tym samym czasie średnia europejska wynosiła 24 proc.

Trzech na dziesięciu polskich i europejskich pracodawców nie spełnia wymogów prawnych dotyczących przejrzystości wynagrodzeń

Przejrzystość wynagrodzeń jest największym wyzwaniem dla polskich pracodawców (37 proc.). To niewiele więcej niż wynosi europejska średnia.

Wyższe wyniki, a więc też większe problemy, wykazały przebadane firmy z Hiszpanii (45 proc.), Irlandii (43 proc.), Wielkiej Brytanii (42 proc.) i Austrii (38 proc.).Obecnie 41 proc. ogółu przebadanych pracodawców nie planuje jeszcze żadnych konkretnych usprawnień w tym zakresie. Ponad jedna czwarta (28 proc.) europejskich pracodawców aktywnie zwiększa przejrzystość wynagrodzeń, a jedna trzecia (32 proc.) planuje to zrobić.

Pomimo tego wyzwania, 48,5 procent polskich (i 42 proc. europejskich) pracowników uważa, że ich organizacja dąży do pełnej przejrzystości wynagrodzeń w ramach firmy.

Zatrudnieni z Wielkiej Brytanii (58 proc.), Hiszpanii (57 proc.) i Rumunii (53 proc.) mają największą wiarę w intencje i zaangażowanie swoich pracodawców. Jednak trzech na dziesięciu polskich i europejskich pracodawców (32,6 proc. i 29 proc.) nie jest w pełni świadomych przepisów prawnych dotyczących przejrzystości wynagrodzeń, takich jak unijna dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń z 10 maja 2023 r, a zatem nie spełniają jej wymagań.

Ponad połowa polskich i europejskich firm odnotowuje wzrost całkowitych kosztów wynagrodzeń

Koszty wynagrodzeń w minionym roku wzrosły w ponad 56 proc. polskich firm. To nieco więcej niż w Europie, ale najwyższe wyniki notują organizacje działające w Austrii (61 proc.), Finlandii i Szwecji (60 proc.) i Niemczech (59 proc.)>

Jednocześnie jedna trzecia pracodawców dostrzega wyzwania związane z promowaniem dobrobytu finansowego swoich pracowników i zmniejszaniem stresu finansowego. Polscy pracownicy wskazują, że stałe podwyżki wynagrodzeń (49 proc.), premie, nagrody i bonusy (44 proc.) oraz dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, programy emerytalne lub płatna opieka nad dziećmi w ciągu dnia (31 proc.), jako najczęstsze w ich firmach inicjatywy mające na celu rozwiązanie tego problemu.

Jak podkreśla Paulina Zasempa, People Contry Lead w SD Worx Poland, w kwestii wynagrodzeń i relacji z pracownikami komunikacja jest kluczowym elementem. Ma wpływ zarówno na samopoczucie i komfort pracowników, jak też ocenę pracodawcy.

Dlatego bardzo ważne jest, by otwarcie i klarownie informować zatrudniane osoby o naszych działaniach na rzecz jawności i równości płac – zarówno tych wymaganych prawnie, jak i będących naszą własną inicjatywą.

– Nasze badania pokazują, że połowa europejskich organizacji już pracuje nad tą kwestią, przy czym przoduje Wielka Brytania, Rumunia i właśnie Polska. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku kluczowe znaczenie ma dostosowanie wynagrodzenia do tego, co pracownicy uważają za ważne. Pomaga to nie tylko przyciągnąć talenty, ale także je zatrzymać – mówi Paulina Zasempa.

– Sześciu na dziesięciu pracowników uważa wynagrodzenie za najważniejsze kryterium przy wyborze organizacji. Dlatego tak ważne jest by, pracownicy wiedzieli o polityce wynagrodzeń firmy, prowadzonej przez nią działaniach i wszystkich składowych ich wynagrodzenia – dodaje ekspertka.