Zmiany w kołach gospodyń wiejskich: w jednej miejscowości może być więcej niż jedno KGW

Zmiany w kołach gospodyń wiejskich (KGW) i to nie małe. Jest ustawa z podpisem Prezydenta RP. Czy będzie "nieuczciwa konkurencja" KGW?

Czym zajmują się koła gospodyń wiejskich? Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich. Koło gospodyń wiejskich w szczególności: prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;

inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;

reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną. Jakie zajęcia prowadzą koła gospodyń wiejskich? Koła gospodyń wiejskich prowadzą zróżnicowane działania. Generalnie można przyjąć, że ich główna działalność to działalności kulturalna, społeczna, oświatowa. Celem działania jest wieloaspektowy rozwój miejscowości, aktywizacja, integracja i rozwój mieszkańców, wzrost różnych umiejętności. Co ważne, koła gospodyń wiejskich działają na rzecz grup w różnym wieku. Mylnie utożsamiane są z kobietami w wieku emerytalnym, coraz więcej młodych dziewcząt i kobiet zapisuje się do KGW, propagując rozwój swojej społeczności i swoich pasji, w tym kwestii związanych z folklorem czy kulinariami.

Zmiany w kołach gospodyń wiejskich

Ustawa z dnia 11 października 2024 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich oraz ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (dalej jako: ustawa) została podpisana przez Prezydenta RP. Niniejszą ustawą zmieniono ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179) oraz ustawę z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 263).

Ważne WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚCI Głównym celem zmian wprowadzanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich jest, zgodnie z uzasadnieniem, zrównanie praw różnych organizacji mieszkańców wsi.

Więcej niż jedno koło gospodyń wiejskich w jednej miejscowości

Zmiana przepisów i wdrożona ustawa umożliwi KGW więcej form aktywności chodzi m.in. o:

umożliwienie przyznania dotacji kołom gospodyń wiejskich działającym obecnie na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (także w miejscowościach, w których siedzibę ma koło gospodyń wiejskich widniejące w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. działające na podstawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich);

umożliwienie kołom gospodyń wiejskich działającym na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników wpisanie się do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w miejscowości, w której siedzibę posiada już inne koło. Tym samym w jednej miejscowości będzie mogło istnieć więcej niż jedno koło wpisane do tego Rejestru.

Dlaczego taka zmiana, jak podaje projektodawca w uzasadnieniu do zmian, w miejscowości gdzie istniejące koło (działające na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników) nie zgłosiło chęci zarejestrowania w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (choć wtedy miało pierwszeństwo przed innymi kołami), a teraz nie może uzyskać wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, ponieważ w danej miejscowości jest już siedziba innego koła. Przepis ten nie wprowadza pełnej swobody w zakresie wpisywania się do rejestru wszystkich kół działających na danym terenie, lecz dopuszcza wyjątek dla kół gospodyń wiejskich, które prowadziły działalność w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (tj. w dniu 29 listopada 2018 r.). Zmiany w art. 25–25a ustawy o kołach gospodyń wiejskich wynikają z faktu planowanego zniesienia instytucji Pełnomocnika rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych i przekazaniem części jego zadań ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.