Szef po polsku: super kontroler izolujący się w gabinecie czy brat łata wdrażający wolę ogółu. 16 października – Dzień Szefa

Dziś, 16 października, obchodzimy Dzień Szefa. Jest to idealna okazja, by zastanowić się jakich szefów możemy spotkać na naszej drodze i jakimi chcielibyśmy być. Nie każdy bowiem jest urodzonym przywódcą.

Jak tłumaczy Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy i twórczyni platformy Enpulse, klasyfikując szefów bierzemy pod uwagę ich styl zarządzania.

Szef jaki jest: najważniejszy jest styl zarządzania?

– Mamy na przykład szefa autorytarnego, takiego, który ma wszystko pod kontrolą, podejmuje jedynie słuszne decyzje i niechętnie słucha innych. Mamy też szefów demokratycznych, którzy dyskutują z pracownikami i podejmują decyzje kierując się zdaniem ogółu – wylicza ekspertka.

– Są też szefowie wspierający, którzy koncentrują się na rozwijaniu zespołu, oferując pomoc i wsparcie. Taki przełożony stara się być koncyliacyjny, stara się zawsze wypracować kompromis. Mamy jeszcze szefów inspirujących, którzy motywują zespół przez to, że mają wizję i są kochają to, co robią – dodaje Magda Pietkiewicz.

Niestety poza „pozytywnymi” szefami, na naszej zawodowej drodze możemy spotkać również tych negatywnych, czyli szefa niezaangażowanego lub szefa kontrolującego.

Ten pierwszy nie lubi gdy ktoś czegoś od niego chce i najchętniej zamyka się w swoim gabinecie.

– Ten drugi z kolei skupia się na detalach i kontroluje każdą najmniejszą rzecz, którą robimy – prowadzi taki mikro management, którego efektem jest absolutny brak efektywności – mówi Magda Pietkiewicz.

– Myślę, że optymalnym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy mieli przełożonych, którzy, w zależności od sytuacji, wykazują się odpowiednimi umiejętnościami. Żadna skrajność nie zyska nam sympatii współpracowników, a wykorzystywanie różnych stylów zarządzania przynosi najlepsze, długofalowe rezultaty. Dopasowanie metod i technik zarządzania do aktualnych potrzeb zespołu to podstawa – dodaje.

Szef dziś: jakie ma wyzwania

Ekspertka podkreśla też, że w dzisiejszych realiach biznesowych, geopolitycznych i społecznych, managerowie muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami.

Jednym z nich jest chociażby zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi, czyli łączenie skrajnie różnych poglądów, doświadczeń i stylów pracy.

Kolejnym jest inwestowanie w pracowników. Z badań Enpulse wynika, że możliwość rozwoju zawodowego determinuje podjęcie lub niepodjęcie pracy w danej firmie.

Ważnym zadaniem managerów jest dziś również umiejętne zarządzanie zmianą – rolą przełożonego jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w tym procesie, a to jest naprawdę trudne.

– Trzeba podkreślić, że jednym z kluczowych wyzwań z jakimi mierzą się managerowie jest oczywiście budowanie zaangażowania. Odbywa się ono na wielu płaszczyznach, tej emocjonalnej i tej motywacyjnej. Ważnym aspektem w tym kontekście jest zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu – podkreśla Magda Pietkiewicz.

– Możemy mieć bardzo zaangażowanych ludzi jednak to oznacza, z dużym prawdopodobieństwem, że wśród nich są ci, którzy mogą ulec wypaleniu zawodowemu. Mówić kolokwialnie, bezpieczniki im się przegrzewają. Mają bardzo dużo bodźców z wielu stron i nagle okazuje się, że po prostu brak siły – tłumaczy ekspertka.

W związku z tym, zarówno pracodawca jak i pracownicy muszą nauczyć się uważności i regulowania swoich emocji, tak by umiejętnie radzić sobie ze stresem oraz szukać dróg, które obniżą napięcie i pomogą przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Szef: jaki byłby ten idealny

Cechy, które charakteryzują naprawdę dobrego szefa to w dzisiejszych czasach empatia, komunikatywność, decyzyjność, odpowiedzialność i elastyczność, wylicza Magda Pietkiewicz.

Idealny manager inspiruje swoich pracowników, wspiera ich i jest godny zaufania. To wszystko sprawia, że rozumie on potrzeby i emocje swojego zespołu i potrafi te emocje regulować.

– Taka osoba będzie potrafiła radzić sobie ze stresem w zespole. Będzie również wiedziała nie tylko jak jasno i efektywnie komunikować się z grupą, lecz także jak budować komunikację pomiędzy współpracownikami – tłumaczy ekspertka.

– Dobry manager wzbudza zaufanie i ufa swoim pracownikom. Taki menadżer potrafi delegować zadania nie stosując nadmiernej kontroli i potrafi przekazać sprawczość swoim ludziom. Motywuje ich i inspiruje do rozwoju. To właśnie te cechy sprawiają, że ludziom najprościej mówiąc, chce się chcieć – konkluduje Magda Pietkiewicz.

– Musimy jednak pamiętać, że nie ma szefów idealnych. Każdy z nas jest człowiekiem i warto, pamiętać, że każdemu coś się czasem nie udaje, nawet jeśli ma najlepsze intencje – podkreśla na koniec.