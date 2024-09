Wniosek o nowe świadczenie trzeba złożyć w październiku - pieniądze wpłyną bez zwłoki

ZUS przypomina rodzicom, którzy posłali swoje dzieci od września do żłobka, żeby jeszcze w tym miesiącu złożyli wniosek o dofinansowanie żłobkowe na starych zasadach. W październiku warto złożyć wniosek o nowe świadczenie Aktywnie w żłobku – pieniądze wpłyną jeszcze w październiku.

Aktywnie w żłobku zastąpi dotychczasowe świadczenie

1 października 2024 r. startuje nowy program wsparcia dla rodziców dzieci do lat trzech. Program obejmuje m.in. świadczenie Aktywnie w żłobku, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie „żłobkowe”. „Żłobkowe” pokrywa czesne maksymalnie do 400 złotych miesięcznie, natomiast Aktywnie w żłobku to dopłata w wysokości do 1500 złotych, a w przypadku dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności – do 1900 złotych miesięcznie. Świadczenie nie pokrywa kosztów wyżywienia, podobnie jak było to w „żłobkowym”.

- Jeżeli rodzic we wrześniu posłał dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, to powinien do końca tego miesiąca złożyć wniosek do ZUS o dofinansowanie żłobkowe na starych zasadach. Skorzysta wtedy z dopłaty do 400 zł do czesnego za wrzesień. Żłobek otrzyma te środki w październiku – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Świadczenie dla opiekuna dziecka

Od 1 października opiekun dziecka będzie mógł wystąpić o nowe wyższe świadczenie, czyli Aktywnie w żłobku. Najlepiej by ten wniosek trafił do ZUS jeszcze w październiku.

- Wtedy ZUS zamieni stare świadczenie na nowe i już pod koniec listopada wypłaci żłobkowi czy klubowi dziecięcemu, czy dziennemu opiekunowi nowe świadczenie za październik w kwocie do 1500 złotych (lub 1900 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności z dodatkowymi wskazaniami) – tłumaczy rzeczniczka.

Warto złożyć wniosek już w październiku

Nie warto czekać z wnioskiem o świadczenie Aktywnie w żłobku, tylko złożyć go jeszcze w październiku, by pod koniec listopada pieniądze trafiły na konto placówki. Choć czasu na złożenie wniosku o Aktywnie w żłobku jest zgodnie z przepisami więcej, tzn. jeśli zgłoszenie wpłynie do ZUS do końca grudnia, to wypłata będzie przysługiwała za okres od startu programu, czyli od października.

- Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku do grudnia, najlepiej zrobić to już w październiku, bo im szybciej złożymy wniosek, tym pieniądze do żłobka trafią wcześniej. Ponadto wcześniej złożony wniosek to też pewność, że dopełniliśmy formalności w terminie i nie zapomnimy o tym, a dopłata będzie realizowana od października, tak jak startuje program wsparcia – dodaje Beata Kopczyńska.

Wniosek można złożyć tylko elektroniczne

Wniosek o świadczenie Aktywnie w żłobku będzie elektroniczny. Rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć go od 1 października br.:

na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (eZUS),

w aplikacji mobilnej mZUS,

portalu Emp@tia,

przez bankowość elektroniczną.

Program Aktywny Rodzic to trzy nowe świadczenia. W danym miesiącu na jedno dziecko można pobierać tylko jedno ze świadczeń: Aktywnie w żłobku, Aktywni rodzice w pracy, Aktywnie w domu, dofinansowanie żłobkowe lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.