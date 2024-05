Przepracowani przez złą lub niezrozumiałą organizację pracy, wypaleni zawodowo, niedoceniani. Zatrudnieni wystawiają kiepską cenzurkę polskim firmom

Czasem wystarczy proste „dziękuję", czasem rozmowa oparta na empatii i zrozumieniu. Trzeba pamiętać, że o dobrostanie pracowników nie świadczy wysokość uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia, a ich lojalność wobec firmy i motywacja do działania.

Tymczasem z raportu Enpulse wynika, że 40 proc. Polaków nie czuje się emocjonalnie związana ze swoim miejscem pracy. Co pracodawcy mogą zrobić by było lepiej?

Pracownik w Polsce próżno czeka na dobre słowo od szefa

W raporcie „Zaangażowanie 2023”, przygotowanym przez platformę Enpulse, wskazano, iż zaledwie 51 proc. pracujących Polaków uważa, że są odpowiednio nagradzani pozafinansowo za swoje zawodowe osiągnięcia. To niepokojące, ponieważ w tym samym badaniu niemal 75 proc. respondentów przyznało, że wyrażanie uznania przez ich bezpośredniego przełożonego jest dla nich ważne.

– By doceniać pracownika wystarczy dobre słowo, pochwała na forum zespołu czy inspirująca rozmowa. Takie proste i niespodziewane gesty budują w pracownikach poczucie bycia docenianym i stanowią „wisienkę na torcie”, bez której nawet najwyższa pensja i najbardziej atrakcyjny benefit tracą smak – mówi Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse.

Jak podkreśla ekspertka, w dzisiejszym świecie, w którym zaangażowanie pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy, docenianie powinno być nieodłącznym elementem strategii zarządzania.

Wiele międzynarodowych badań potwierdza, że pozafinansowe nagradzanie pracowników przekłada się na korzyści. Skutkuje większą motywacją do podejmowania obowiązków służbowych, sprzyja kreatywności i wpływa pozytywnie na lojalność pracowników wobec firmy – dodaje Magda Pietkiewicz.

Pracownik najpierw jest przemęczony pracą, potem wchodzi w fazę wypalenia zawodowego

Polacy są przepracowani – z danych Eurostatu za 2022 wynika, że pracujemy średnio 40,4 godziny tygodniowo. To mniej niż Grecy (41 godzin tygodniowo), jednak dużo więcej niż Holendrzy (33,4 godzin tygodniowo). Niestety, od przepracowania prosta droga do wypalenia zawodowego. Z badania ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” wynika, że co czwarty Polak (24 proc.) czuje się wypalony zawodowo.

– Nasze badania wykazały, że co trzeci Polak uważa, że jego praca jest źródłem nadmiernego stresu i ma problemy z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – potwierdza ekspertka.

Dodatkowo 58 proc. polskich pracowników czuje, że jest przeciążona ilością obowiązków służbowych. To niepokojące ponieważ taki przedłużający się stan napięcia i niepokoju może prowadzić do wypalenia zawodowego pracownika.

Działania mające na celu wsparcie pracowników w radzeniu sobie ze stresem i utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym są dziś niezbędne. Budowanie zdrowej atmosfery, a także większa uważność na potrzeby pracowników to podstawy dbania o well-being w firmie.

– Kluczowe staje się w tym kontekście budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i empatii. Tylko w takim środowisku pracownicy będą czuli się bezpieczni i ma poczucie, że ich praca ma sens – dodaje ekspertka.

Organizacja pracy w polskiej firmie: pracownicy jak dziecko we mgle

Z badania Enpulse wynika ponadto, że Polscy pracownicy czują się często zagubieni w swojej firmie. Niemal połowa (48 proc.) uważa, że została źle wdrożona w swoje obowiązki, a co trzeci (29 proc.) skarży się, że nie do końca rozumie swoją rolę w organizacji.

Co więcej, 50 proc. pracujących Polaków jest zdania, że kryteria decydujące o awansie w ich firmie są niejasno określone.

– Jesteśmy ambitni, trzech na czterech polskich pracowników przyznaje, że awans w miejscu pracy jest dla nich ważny. Niestety jak wynika, z naszego badania nie wiemy jak w firmie możemy rozwijać swoją karierę – alarmuje ekspertka.

W ocenie ekspertki może to wynikać, z przeciążenia pracodawców, którzy w pędzie za efektywnością i wynikami firmy zapominają niekiedy o przejrzystym formułowaniu zasad i wypracowywaniu odpowiednich procedur w firmie.

– Jeśli pracownik nie będzie miał poczucia bezpieczeństwa, które zapewniają jasno określone obowiązki i kryteria awansu, zacznie szukać możliwości rozwoju u innego pracodawcy – ostrzega Magda Pietkiewicz.