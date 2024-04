Komunikat ZUS: 2 maja wszystkie placówki ZUS będą otwarte

W czwartek, 2 maja, placówki ZUS będą otwarte.

2 maja ZUS pracuje normalnie

Zaczyna się długi majowy weekend. W tym czasie wiele osób korzysta z urlopu, by odpocząć, ale to też okazja do załatwienia swoich spraw, w tym tych urzędowych. 1 i 3 maja to dni ustawowo wolne od pracy, ale 2 maja ZUS jest otwarty dla klientów. Wszystkie placówki będą otwarte do godz. 15.00. Do tej godziny będą też dostępni konsultanci z infolinii ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00.

Ważne W czwartek, 2 maja, sale obsługi klientów w placówkach ZUS-u oraz infolinia ZUS będą czynne do godz.15.00.

– 2 maja pracujemy w normalnych godzinach pracy, jeśli ktoś ma do załatwienia sprawy w ZUS może się do nas zgłosić – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

- Przypominam, że nie zawsze musimy osobiście stawić się w placówce ZUS. Sprawy urzędowe możemy załatwić bez wychodzenia z domu, także na odległość, wypoczywając za granicą, czy na drugim końcu kraju. Wystarczy skontaktować się online z ekspertem ZUS za pomocą wideorozmowy w ramach tzw. e-wizyty w godzinach pracy urzędu, albo skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W tym drugim przypadku nie ogranicza nas czas pracy instytucji. Z PUE ZUS możemy połączyć się o dowolnej porze dnia i nocy, przez 7 dni w tygodniu – dodaje Beata Kopczyńska.

Klienci mogą także zamówić wizytę w placówce ZUS-u na konkretny dzień i godzinę. Są dwa sposoby rezerwacji takiej wizyty przez PUE ZUS lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu podany na stronie internetowej ZUS w zakładce: „kontakt”, a następnie „zarezerwuj wizytę”.