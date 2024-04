ZUS: Konto na PUE ZUS może założyć także nastolatek

Założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest proste. Własny profil daje dostęp do wielu istotnych informacji, które znajdują się na koncie w ZUS. Niewiele osób wie, że konto na PUE ZUS może mieć nie tylko dorosły, ale też nastolatek, który ukończył 13. rok życia.

Profil na PUE ZUS – same korzyści

Własny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to wygodny sposób na przejrzenie swoich danych zgromadzonych w ZUS, przekazanie dokumentów ubezpieczeniowych, składanie wniosków i otrzymywanie na nie odpowiedzi, zadawanie pytań i otrzymywanie odpowiedzi z ZUS, a także na umawianie się na wizyty w jednostce ZUS.

Praktycznie każdy może mieć konto na platformie internetowej PUE ZUS, zarówno osoba fizyczna, która chce sprawdzić swoje indywidualne konto emerytalne lub monitorować wpływ składek od pracodawcy, seniorzy, którzy otrzymują już emeryturę czy rentę z ZUS, jak i firmy.

Od ubiegłego roku każdy, kto jest płatnikiem składek, musi obowiązkowo posiadać takie konto.

Jak założyć profil PUE

Profil PUE można założyć osobiście w placówce ZUS, podczas wideo rozmowy korzystając z e-wizyty w ZUS albo online potwierdzając swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego.

- Założenie profilu na PUE ZUS nie jest skomplikowane, a daje nam dostęp do wielu istotnych informacji, które znajdują się na naszym koncie w ZUS. Możemy monitorować wpływ składek do ZUS, możemy sprawdzać zwolnienia lekarskie, również poprzez konto na PUE możemy otrzymywać korespondencję z ZUS i składać wnioski o świadczenia, m.in. o świadczenie 800 plus – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Profil PUE ZUS dla nastolatka

Nie tylko dorośli mogą mieć konto na PUE ZUS. Swoje konto może mieć też nastolatek, który ukończył 13. rok życia. Aby je założyć musi mieć swój dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport.

- Niewiele osób o tym wie, że taki profil może posiadać niepełnoletnia młodzież. Co prawda na tym etapie życia, zazwyczaj taki młody człowiek z ZUS-em, ma niewiele wspólnego, ale i tak na swoim profilu PUE znajdzie informacje chociażby o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli taka młoda osoba miała epizody pracy jako młodociany pracownik na umowę o pracę to wówczas może sprawdzić, czy została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego oraz to w jakiej wysokości odprowadzane były składki na poszczególne ubezpieczenia – wyjaśnia rzeczniczka. - Często takie umowy zawierane są z młodzieżą w ramach praktyk zawodowych, nauki zawodu i to zazwyczaj po ukończeniu przez nich 16 lat.

Profil PUE ZUS może też przydać się młodym ludziom, by sprawdzić informacje o rencie rodzinnej, jeśli ją pobierają. Mogą wówczas sprawdzić numer świadczenia, a także jego wysokość. Na profilu nastolatka zostanie też udostępniony formularz PIT z renty rodzinnej.

12,6 mln profili na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS zarejestrowanych jest już ponad 12,6 mln profili. Z profilu PUE korzystają głównie przedsiębiorcy, lekarze, osoby pracujące, ale też emeryci i renciści.