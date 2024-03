MRPiPS: Bezrobocie w Polsce w lutym 2024 r. Stopa bezrobocia jak w 1990 r.

Praca od ręki, wystarczy się zgłosić. Oto 29 zawodów, w których brakuje chętnych do do zatrudnienia - jak znaleźć

Barometr Zawodów 2024 wskazuje, że w Polsce jest 29 zawodów deficytowych, co oznacza, że jest więcej ofert pracy niż pracowników. Z brakami rąk do pracy boryka się m.in. branża produkcyjna. W jaki sposób pracodawcy szukają pracowników w Internecie, co zrobić by znaleźć dobrą ofertę?