Premier odwołał szefa urzędu ds. kombatantów na wniosek Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk został 20 lutego 2024 r. odwołany ze stanowiska. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Cztery dni wcześniej szefowa resortu skrytykowała Urząd za organizowanie wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia „Ognia” i Brygadę Świętokrzyską NSZ oraz zakazała takich działań.

O decyzji premiera poinformował UdSKiOR na platformie X (d. Twitter):

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach kombatantów oraz osób, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego i podlega ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Obecnie tym organem jest minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Stanowisko to zajmuje Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Szefa UdSKiOR powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek szefa tego resortu.

Nie dla gloryfikacji „Ognia” i Brygady Świętokrzyskiej

W piątek 16 lutego resort rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował, że Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podjęła decyzję o zaprzestaniu organizacji wydarzeń upamiętniających Józefa Kurasia „Ognia” oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ. UdSKiOR cyklicznie czcił pamięć o „Ogniu”, organizując m.in. uroczystości upamiętniające rocznice jego śmierci. W podobny sposób – wskazano – Urząd upamiętniał członków Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Według ministerstwa była to skrajnie prawicowa formacja, która podczas II wojny światowej podjęła współpracę z hitlerowcami.

W ocenie szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej poprzedni rząd swoją polityką historyczną zrównywał autentycznych bohaterów, którzy po II wojnie światowej byli poddawani brutalnym represjom, jak m.in. rotmistrz Witold Pilecki, z osobami o sumieniach obciążonych zbrodniami.



– W naszej narodowej pamięci jest miejsce dla przedstawicieli wszystkich formacji zbrojnych, które walczyły o wolną Polskę. Nie ma jednak zgody na pomniki dla tych, którzy splamili żołnierski mundur czynami niegodnymi, zasługującymi na potępienie – tak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk uzasadniała swoją decyzję.