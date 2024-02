Bezrobocie w styczniu 2024 r. Bez pracy było 837,7 tys. osób, o prawie 50 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia wzrosła do 5,4%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2024 r. wyniosła 5,4% – takie szacunki przekazało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. To o 0,3 pkt. proc. więcej niż w grudniu 2023 r., ale o 0,1 pkt. proc. mniej niż w styczniu 2023 r. W końcu stycznia zarejestrowanych było 837,7 tys. bezrobotnych, czyli o 49,5 tys. więcej niż w grudniu 2023 r.

Według stanu na 31 stycznia w urzędach pracy zarejestrowanych było 837,7 tys. bezrobotnych – wynika ze wstępnych danych, jakie podał resort rodziny, pracy i polityki społecznej. W stosunku do grudnia 2023 r. przybyło 49,5 tys. bezrobotnych. Wzrost ich liczby wyniósł zatem 6,3%. Z kolei w porównaniu do stycznia 2023 r. liczba bezrobotnych spadła o 19,8 tys. osób (2,3%).

Stopa bezrobocia wzrosła do 5,4%

W porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2023 r. nastąpił wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego o 0,3 pkt. proc. Wskaźnik ten na koniec stycznia 2024 r. wyniósł wobec tego 5,4%.



Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej publikując dane o bezrobociu w styczniu zwróciło uwagę na to, że także w ubiegłych latach początek roku przynosił wzrosty stopy bezrobocia. I tak w styczniu 2023 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła o 0,3 pkt. proc. w stosunku do grudnia 2022 r. W styczniu 2022 r. podobny wzrost wyniósł 0,1 pkt. proc., w 2021 r. – o 0,2 pkt. proc., a w 2020 r. – o 0,3 pkt. proc.

Ważne Stopa bezrobocia rejestrowanego Stopa bezrobocia rejestrowanego to udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Spadek bezrobocia będzie na wiosnę

Zdaniem urzędników ministerstwa wzrost stopy bezrobocia na początku roku ma charakter cykliczny. Zimą następuje bowiem ograniczenie działalności w branżach, które są wrażliwe na warunki pogodowe, takich jak: rolnictwo, sadownictwo, budownictwo, turystyka, organizacja imprez etc.



Resort zwraca uwagę, że w takich branżach utrzymanie pełnego zatrudnienia nie jest możliwe przez cały rok. Pracownicy, którzy podejmują pracę w miesiącach cieplejszych, kiedy dostępne są miejsca pracy, mają – według ministerstwa – świadomość, że zimą może nastąpić brak pracy. „Jak co roku spodziewane jest ożywienie na rynku pracy na wiosnę, wtedy zaczynają być poszukiwani pracownicy sezonowi” – twierdziło ministerstwo w opublikowanym komunikacie.

Skąd najwięcej bezrobotnych

Przed rejestracją – wynika z danych za styczeń 2024 r. podanych przez ministerstwo – bezrobotni pracowali w następujących sekcjach gospodarki:

handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (15,1% napływu),

przetwórstwo przemysłowe (13,9%),

budownictwo (9,0%).

Jako bezrobotni rejestrowały się głównie osoby bez zawodu (14,7% napływu), sprzedawcy (8,2%), kucharze (2,4%), a następnie: fryzjerzy, pomocniczy robotnicy budowlani, ślusarze, robotnicy gospodarczy, mechanicy pojazdów samochodowych, magazynierzy, technicy ekonomiści, stolarze, murarze oraz krawcy.

Przybywa wolnych miejsc pracy

Według wstępnych danych resortu rodziny pracodawcy zgłosili w styczniu 2024 r. do urzędów pracy 96,4 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było to o 28,4 tys. więcej niż w grudniu 2023 r.; liczba wolnych miejsc pracy wzrosła więc o 41,8%. W stosunku do stycznia 2023 r. liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 4,5 tys., to jest 4,9%.



Spośród ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w pierwszym miesiącu 2024 r. najwięcej przeznaczonych było dla:

pracowników produkcji (5,6% ofert),

pozostałych robotników wykonujących prace proste w przemyśle (4,5%),

robotników gospodarczych (4,1%),

pozostałych pracowników wykonujących prace proste, gdzie indziej niesklasyfikowanych (3,4%).

Bezrobocie w Polsce według Eurostatu

Stopa bezrobocia w Polsce liczona według metodologii stosowanej przez Europejski Urząd Statystyczny wyniosła w grudniu 2023 r. 2,7%. W ten sposób stopa bezrobocia w naszym kraju była znacznie niższa niż średnia dla całej Unii Europejskiej (5,9%) i średnia dla krajów należących do strefy euro (6,4%). Nasz kraj plasuje się przez to na drugim miejscu (po Malcie) pod względem najniższej stopy bezrobocia w całej Unii.