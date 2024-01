7691,93 zł brutto - to aktualnie średnie wynagrodzenie w województwie dolnośląskim. Gdzie są oferty pacy?

Na dziś średnie wynagrodzenie w województwie dolnośląskim wynosi 7691,93 zł brutto. Jak wygląda rynek pracy w województwie dolnośląskim? Gdzie można znaleźć zatrudnienie?

Praca w województwie dolnośląskim

Gdzie obecnie można znaleźć pracę w województwie dolnośląskim? Na jakich stanowiskach są dostępne wakaty? Czy w sieci pojawiają się ogłoszenia z możliwością pracy zdalnej, czy jednak wracamy do klasycznego modelu? Przygotowaliśmy zestawienie ogłoszeń i przeanalizowaliśmy, jak wygląda rynek pod kątem zatrudnienia w województwie dolnośląskim.



W 4 kwartale 2023 roku stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim wynosiła 1,6 proc. – wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Była ona niższa od stopy bezrobocia w całej Polsce, która jest notowana na ok. 5 proc. (w analogicznym okresie).

Jak wygląda rynek pracy w województwie dolnośląskim?

W województwie dolnośląskim bez pracy pozostaje ponad 51 956 osób (z czego kobiety stanowią 52,7 proc.). Było to 1 303 osób mniej niż na końcu października 2022. W okresie sprawozdawczym największą liczbę bezrobotnych pozostających w ewidencji powiatowych urzędów pracy odnotowano w mieście Wrocław, tj. 6,2 tys. osób, czyli o 0,3 tys. mniej niż rok wcześniej. Natomiast najniższa liczba bezrobotnych pozostaje w ewidencji powiatowych urzędów pracy w powiatach kamiennogórskim, tj. 0,7 tyś. osób oraz milickim 0,8 tyś. osób . Z kolei w październiku 2023 pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 7 911 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli 1 310 ofert pracy więcej niż we wrześniu 2023. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadał przeciętnie 1 nowo zarejestrowany bezrobotny.



– Firmy aktywnie szukają pracowników. Widzimy to na przykładzie powierzchni reklamowych, które mają stanowić pomost do dotarcia z przekazem o wolnych wakatach do potencjalnych kandydatów - tłumaczy Sylwia Krysik-Myśliwiec, ekspertka firmy OOH.pl.

Jaka praca w województwie dolnośląskim?

W województwie dolnośląskim na popularnym portalu Pracuj.pl dostępnych jest ponad 5300 ofert. Na jakie stanowiska pracodawcy szukają pracowników? Najbardziej popularne to pracownik fizyczny. Na kolejnych miejscach znajdują się eksperci od ekonomii oraz od IT.



Co ciekawe, coraz więcej pracodawców poszukuje pracowników do pracy stacjonarnej (ponad 3200), a jedynie ok. 500 oferuje współpracę zdalną.

Średnie wynagrodzenie w województwie dolnośląskim

A ile wynosi średnie wynagrodzenie w województwie dolnośląskim? To 7691,93 zł brutto.