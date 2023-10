Szukający pracy w IT narzekają na ogłoszenia rekrutacyjne. Nie ma widełek wynagrodzenia? Nie aplikują

Praca w IT. Prawie połowa szukających pracy w IT przyznaje, że rok temu było łatwiej. W ogłoszeniach brakuje informacji o widełkach wynagrodzenia, po rozmowie rekrutacyjnej brak informacji zwrotnej a czas oczekiwania na odpowiedź pozytywną znacznie się wydłużył.

Szukanie pracy w branży IT

Znalezienie pracy w branży IT jest trudniejsze niż rok temu – tak uważa aż 47,6 proc., a więc niemal połowa, kandydatów i kandydatek, którzy wzięli udział w badaniu na potrzeby najnowszego raportu „Tak mnie rekrutuj. Candidate experience w IT, czyli doświadczenia kandydatów i kandydatek IT 2023” No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy. Z kolei zdaniem 40,2 proc. respondentów i respondentek sytuacja w stosunku do ubiegłego roku nie uległa zmianie. Największą różnicę na niekorzyść dostrzegają osoby starające się o pracę w specjalizacjach Project Management oraz Frontend.

Najważniejsze dla kandydatów i kandydatek w IT informacje w ogłoszeniach o pracy to technologie używane i rozwijane w firmie (70,4 proc.) oraz transparentność wynagrodzeń (64 proc.). Ponad połowa przed wysłaniem CV sprawdza też w sieci opinie o potencjalnym pracodawcy (55,4 proc.). Według 80 proc. ankietowanych elementem, którego najczęściej brakuje w ogłoszeniach o pracy, jest informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia. Na kolejnych miejscach znalazły się: informacja o etapach rekrutacji, opis możliwości rozwoju, opis zadań i obowiązków, informacja o trybie pracy oraz warunkach i formie zatrudnienia.

W ogłoszeniu muszą być widełki wynagrodzenia

Choć w ostatnich latach sytuacja na rynku rekrutacji IT przyniosła wiele zaskoczeń i zwrotów akcji, oczekiwania kandydatów i kandydatek pozostają bez zmian. Informacja o wysokości wynagrodzenia jest wciąż elementem ogłoszenia, którego najczęściej brakuje aplikującym. Co więcej, aż 45,5 proc. badanych deklaruje, że nie wysyła CV na oferty bez widełek wynagrodzenia – komentuje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs – Mamy nadzieję, że firmy, które wahają się, czy transparentność się opłaca, zobaczą, że zatajając zarobki, już na starcie tracą prawie połowę talentów, na co w dobie luki kadrowej nie mogą sobie pozwolić.

Informacja o proponowanym wynagrodzeniu nabiera znaczenia wraz ze wzrostem poziomu doświadczenia kandydatów i kandydatek. Na oferty bez widełek nie aplikuje 16,5 proc. stażystów i stażystek oraz 24,5 proc. osób poszukujących pracy na stanowiskach juniorskich. Wśród kandydatów i kandydatek na stanowiska o średnim doświadczeniu (tzw. mid) jest to już 49,5 proc., a na stanowiska seniorskie – 64 proc. Zbyt niskie wynagrodzenie jest najczęstszym powodem odrzucania propozycji pracy w branży IT (59,7 proc.), kolejne miejsca zajmują złe wrażenia wyniesione z rozmowy rekrutacyjnej (57 proc.) oraz zbyt długi czas oczekiwania na ofertę (43,2 proc.).

Kwestia wynagrodzeń jest również problematyczna w komunikacji z rekruterami i rekruterkami – 63,8 proc. badanych wskazuje, że niechęć lub brak możliwości do podania informacji o widełkach płacowych na danym stanowisku przeszkadza im najbardziej. Wysyłanie przez rekruterów i rekruterki ofert niedopasowanych do profilu kandydata i kandydatki jest najbardziej zniechęcające dla 56,5 proc. badanych, a dla 49 proc. jest to wysyłanie wiadomości typu „kopiuj – wklej”.

Informacja zwrotna po rozmowie? Raczej nie licz na to

Zaledwie 3,9 proc. badanych deklaruje, że zawsze otrzymuje informację zwrotną po rozmowach rekrutacyjnych. Tylko 19 proc. dostaje ją często, a 33,6 proc. – rzadko. Najbardziej poszkodowane są osoby początkujące, aplikujące na stanowiska juniorskie - aż 42,7 proc. z nich informację zwrotną otrzymuje rzadko.

Osobom kandydującym do pracy w IT często zdarza się aplikować na stanowiska, których kryteriów nie spełniają lub nie do końca je spełniają. Na stanowisko wymagające wyższego poziomu doświadczenia niż aktualnie posiadane zdarzyło się aplikować 57 proc. kandydatów i kandydatek. To może świadczyć o niewystarczającej liczbie ofert dla osób na początku kariery, a także o tym, że kandydaci i kandydatki świadomie próbują swoich sił i liczą na elastyczność zatrudniających – dodaje Magdalena Gawłowska-Bujok, COO w No Fluff Jobs.

Metodyka badania:

Badanie zostało przeprowadzone w okresie sierpień–październik 2023 metodą CAWI wśród osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat brały udział w procesach rekrutacyjnych na stanowiska związane z IT. W badaniu wzięło udział 1216 kandydatów i kandydatek IT z Polski. Błąd maksymalny oszacowano na poziomie 3 proc.

