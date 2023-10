Polacy nie potrafią szukać pracy?

Na co najbardziej zwracają uwagę kandydaci do pracy wysłaniem CV? Gdzie najczęściej napotykają problemy? Jakie wyzwania na rynku pracy czekają pracowników?

Trudności w szukaniu właściwej oferty pracy

Wśród osób poszukujących pracy wraz z wiekiem rośnie umiejętność określenia własnych oczekiwań wobec pracy i pracodawcy, jednocześnie jednak zwiększają się problemy ze znalezieniem dopasowanych do nich ofert, jak wynika z badania przeprowadzonego przez twórców Jobbli, platformy doradztwa zawodowego wykorzystującej zaawansowaną technologię AI. Wśród badanych w wieku od 18 do 21 lat kłopoty ze znalezieniem pracy odpowiadającej wymaganiom ma 30 proc., a wśród tych w wieku od 30 do 39 lat - już 43 proc. Jednocześnie 40 proc. wszystkich respondentów nie umie określić, czego właściwie szuka.

Znalezienie ofert odpowiadających oczekiwaniom jest trudniejsze w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet (odpowiednio 79 proc. i 65 proc.). Dla kobiet z kolei większym wyzwaniem podczas szukania pracy jest sam udział w procesie rekrutacji - w pytaniu wielokrotnego wyboru zdecydowanie częściej od mężczyzn wskazywały przygotowanie CV (13,4 proc. vs 9,3 proc.), napisanie listu motywacyjnego (19,2 proc. vs 9,3 proc.) i udział w rozmowie rekrutacyjnej (31,5 proc. vs 13,9 proc.).

Wygląda na to, że kandydaci bez względu na wiek zmagają się z brakiem samoświadomości, umiejętności rozpoznania swoich mocnych i słabych stron oraz odniesienia tego do rzeczywistości rynku pracy. Pomóc mogłaby tutaj większa dostępność i aktualność usług doradztwa zawodowego. Brakuje jednak systemowego zainteresowania tym tematem, co widać chociażby przy przeglądaniu programów wyborczych. Propozycje dotyczące rynku pracy uwzględniające potrzeby pracowników, zwłaszcza tych młodych, na początku drogi zawodowej, pojawiają się rzadko i są mało konkretne - mówi Alicja Marchewka, CEO Jobbli.

Oferta pracy musi mieć widełki wynagrodzenia

W ogłoszeniach o pracy kandydatom najbardziej brakuje informacji o przedziałach oferowanego wynagrodzenia, czyli tzw. widełkach wynagrodzeń. Szczególną uwagę zwracają na to kobiety - 74 proc. w porównaniu do 44 proc. mężczyzn. Mężczyznom natomiast znacznie częściej brakuje jasnego opisu oferowanej pracy (jej trybu i miejsca czy rodzaju umowy) - 62,8 proc. w porównaniu do 45,4 proc. kobiet. Jeśli spojrzeć na wyniki pod kątem grup wiekowych, to informacji o proponowanym wynagrodzeniu szczególnie zaczyna brakować osobom powyżej 22 roku życia, spośród których aż 75 proc. wskazało tę odpowiedź. W młodszej grupie wiekowej było to tylko 25 proc.

Kwestie finansowe wybijają się na pierwszy plan również wśród informacji o potencjalnym pracodawcy, które kandydaci chcieliby poznać, zanim zaaplikują na daną ofertę. Aż 83,3 proc. badanych wskazało kwestię oferowanego wynagrodzenia, natomiast drugie miejsce zajęły zakres działania, wartości i kultura danej firmy, wskazane przez 62,4 proc. respondentów i respondentek. Prawie tyle samo osób - 62 proc. - wskazało ścieżkę kariery. Najmniej, bo tylko 26,5 proc. jest zainteresowanych oferowanymi przez pracodawcę benefitami dla pracowników. Większe zainteresowanie budzą nawet struktura organizacyjna firmy (38 proc.) czy lokalizacja siedziby (33,7 proc.).

Wyniki ankiety doskonale odzwierciedlają współczesne wyzwania na rynku pracy. Talenty odchodzą od firm, z którymi się nie utożsamiają. Jest to zrozumiałe, ponieważ praca stanowi znaczną część naszego życia, a zadowolenie zawodowe jest ściśle związane z poczuciem realizacji i wartości, jakie daje wykonywana praca. Dla osób wchodzących na rynek pracy kwestie środowiskowe są szczególnie istotne, młode osoby biorą te kryteria pod uwagę także przy szukaniu pracy. Pracodawcy, którzy chcą przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników powinni być świadomi tych zmian i dostosować się do nowych oczekiwań - mówi Natalia Kuźma, Head Of Growth Doing Good, partnera badania.

Metodologia badania

*Badanie przeprowadzono w miesiącach wrzesień-październik 2023 na grupie 234 osób w wieku od 18 do 59 lat, we współpracy z DOING GOOD, pierwszą w Polsce platformą z ofertami pracy, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

