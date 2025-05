Menadżerowie wysokiego szczebla chcą się dogadywać mimo barier budowanych przez przywódców świata

Takie spojrzenie kontrastuje z oceną młodych liderów, co jasno pokazał raport „Voices of the Leaders of Tomorrow 2025” opracowany przez NIM we współpracy ze St. Gallen Symposium. Zbyt spokojni w niespokojnych czasach? Geopolityczne wyzwania kontra optymizm biznesu – wyniki najnowszego badania.

Ankietą objęto 275 członków kadry zarządzającej z globalnych korporacji oraz 800 młodych liderów („Leaders of Tomorrow”) poniżej 35. roku życia. Wyniki badania pokazują wyraźny rozdźwięk w postrzeganiu przyszłości między doświadczonymi menedżerami a przedstawicielami młodszego pokolenia.

Ci menadżerowie chcą się dogadywać: doświadczeni liderzy zbyt optymistyczni?

Blisko połowa ankietowanych top managerów (49 proc.) zakłada, że obecne zmiany geopolityczne w dłuższej perspektywie przyniosą stabilność i dobrobyt. Kolejne 43 proc. deklaruje neutralne stanowisko. Tylko 8 proc. respondentów ocenia te zmiany negatywnie. Przedstawiciele kadry zarządzającej wyrażają również silną wiarę w trwałość zachodnich instytucji, takich jak NATO, Unia Europejska czy Światowa Organizacja Handlu.

Aż 75 proc. menedżerów uważa, że reformy w globalnych strukturach rządzenia przyniosą nową erę międzynarodowej współpracy. Podobny odsetek zakłada, że świat wciąż będzie korzystał z otwartych porozumień handlowych i polityki gospodarczej opartej na współpracy.

Młodzi liderzy: bariery nie dadzą szans na dogadywanie się

– To podejście pokazuje, jak głęboko zakorzeniona jest wiara w porządek, który kształtował się po II wojnie światowej – zauważa dr Fabian Buder z NIM. – Problem w tym, że wiele z tych instytucji traci dziś na znaczeniu, a realna władza przesuwa się do nowych centrów wpływu. Zbytni optymizm może oznaczać opóźnioną reakcję biznesu na fundamentalne zmiany w otoczeniu – komentuje dr Fabian Buder z NIM, współautor raportu.

Zupełnie inaczej postrzegają świat młodzi liderzy. Wśród uczestników badania poniżej 35. roku życia dominują bardziej sceptyczne prognozy. 62 proc. z nich nie wierzy, że otwarte porozumienia handlowe i międzynarodowa współpraca przyczynią się do trwałego wzrostu i integracji rynków. W przeciwieństwie do starszych kolegów, młodsze pokolenie oczekuje dalszego osłabienia wpływu organizacji takich jak NATO, WTO czy UE.

– Doświadczenie jest cenne, ale może być także przeszkodą, jeśli prowadzi do kurczowego trzymania się przestarzałych modeli myślenia – zauważa Felix Rüdiger ze St. Gallen Symposium, współautor raportu. – Firmy powinny aktywnie włączać młodych liderów w procesy decyzyjne. Ich perspektywa może odegrać kluczową rolę w budowaniu odporności organizacji na zawirowania geopolityczne.

