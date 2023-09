Silversi chcą pracować w wieku przedemerytalnym i na emeryturze. Praca dodaje energii i chęci do życia

Dwie trzecie pracowników w wieku przedemerytalnym i ochronnym nie myśli o emeryturze i chce kontynuować aktywność zawodową. Wśród badanych przeważa motywacja ekonomiczna, jednak wielu wskazuje na potrzebę wyjścia z domu i przebywania wśród ludzi. „Praca dodaje energii i chęci do życia” – deklarują ankietowani.

Starzejemy się jako społeczeństwo. Według danych GUS, od 20 lat rośnie udział osób 50+ w populacji Polski i wkrótce osiągnie 40 proc. „Silversi” to coraz liczniejsza grupa społeczna, również na rynku pracy. Wg oficjalnych danych, pod koniec października 2022 roku, pracowało ponad 815 tysięcy emerytów. Ich liczba z roku na rok systematycznie rośnie.

Autopromocja

Silversi chętni do pracy bez względu na wiek

63 proc. osób w wieku przedemerytalnym i 66 proc. w wieku ochronnym deklaruje chęć dalszej aktywności zawodowej – pokazuje przeprowadzone w lutym i marcu 2023 r. badanie Minds&Roses dla OLX Praca. Wśród osób, które nabyły już prawa do emerytury, aktywnych zawodowo pozostaje 31 proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn (łącznie 28 proc. badanych). Zwykle pracują na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin lub na umowę zlecenie (49 proc.), a rzadziej na pełny etat (31 proc.).

Ponad połowa ankietowanych, którzy obecnie nie są aktywni zawodowo, deklaruje, że podjęłaby pracę w sytuacji otrzymania ciekawej oferty. To ważna informacja dla pracodawców, bo za kilka lat może być odpowiedzią na problemy demograficzne i ryzyko powstania luki kompetencyjnej.

Silversi – ważna cześć rynku pracy

Już teraz silversi stanowią istotną część rynku pracy w wielu branżach (edukacja szkolna, ochrona zdrowia, transport samochodowy). Doceniają ich przedsiębiorcy, ponieważ są to najczęściej osoby o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej i finansowej, wykształcone, cechujące się wysoką motywacją do pracy i lojalnością wobec firmy.

Dla osób 50+ ważne jest tworzenie elastycznych i przyjaznych warunków zatrudnienia. Potwierdzają to wyniki badania: 19 proc. ankietowanych zainteresowanych było niepełnym wymiarem godzin pracy, a 15 proc. wskazywało na dogodność godzin pracy. Co dziesiąty badany oczekiwałby pracy dopasowanej także do swojego stanu zdrowia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Silversi chcą odpocząć, znajdować czas na aktywności pozazawodowe czy podróże. Jest wiele sposobów, by zachęcić do współpracy również te osoby, które z jednej strony nie mogą doczekać się emerytury, a z drugiej wiedzą, że będą tęsknili za pracą. Ważna jest elastyczność obu stron: praca w niepełnym wymiarze godzin, większa liczba dni urlopowych czy możliwość brania urlopów bezpłatnych” – mówi Piotr Chwiedziewicz, Growth Manager w OLX Praca.

Co motywuje do pracy

Motywacją do kontynuowania aktywności zawodowej na emeryturze najczęściej są kwestie finansowe (51 proc. odpowiedzi). Bardzo ważne są także kontakty społeczne (43 proc.) i fakt, że badani lubią swoją dotychczasową pracę (33 proc.). Wśród argumentów, które przemawiają na „nie” wskazywano najczęściej chęć posiadania więcej wolnego czasu (42 proc.) oraz pogarszający się stan zdrowia (32 proc.).

W trakcie przygotowania raportu przeprowadzono także badania jakościowe polegające na pogłębionych wywiadach z pracownikami w wieku około- i emerytalnym oraz z wybranymi specjalistami HR. Celem wywiadów było zebranie doświadczeń tej grupy związanych z rynkiem pracy, jak i ustalenie mocnych i słabych stron silversów w zakresie aktywności zawodowej.

Silversi korzystają z Facebooka i Instagrama, prowadzą blogi, robią zakupy online, płacą Blikiem, a jeśli mają już wnuki, często rozmawiają z nimi na komunikatorach. Zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem osób 50+ zależy jednak od branży.

Oferty pracy dla silversów

Największe zainteresowanie występuje w przypadku zawodów specjalistycznych, gdzie wieloletnie doświadczenie przemawia na korzyść pracownika (np. prawnik, lekarz, księgowa). Tuż za nimi są branże, gdzie występuje deficyt pracowników (szkolnictwo, logistyka, zawodowi kierowcy, pielęgniarstwo).

Z wewnętrznych statystyk serwisu OLX Praca wynika, że przybywa ofert skierowanych do silversów. Najwięcej ogłoszeń dotyczy pracy w gastronomii i transporcie. Nieco mniej w roli sprzedawcy, magazyniera czy przy produkcji. Pojawiają się za to oferty z obszaru IT (tester aplikacji mobilnych, technik-wdrożeniowiec IT). Ciekawostką jest to, że w większości kategorii ogłoszenia oznaczone parametrem „zapraszamy seniorów” odnotowują większe zainteresowanie.

Motywacje pracodawców do zatrudniania srebrnych talentów są różne. Najważniejszym argumentem jest zapobieganie powstawaniu luki kompetencyjnej, która powstaje przy zbyt szybkim przechodzeniu na emeryturę dużej części zespołu.

Dla przedsiębiorców istotne są też ulgi czy dotacje na zatrudnianie osób 50+ (brak składek na fundusz pracy, dotacje, zasiłek chorobowy z ZUS wypłacany już po 14 dniach).

Ważne Pracodawcy wskazują też cechy, które charakteryzują pokolenie silversów, a które są cenne dla ich organizacji: doświadczenie,

lojalność,

obowiązkowość,

stabilność,

przewidywalność.

Raport OLX Praca i Minds&Roses „Srebrne talenty. Wykorzystanie potencjału pokolenia silver” można pobrać pod linkiem: https://zawodowo.olx.pl/raporty/raport-olx-praca-srebrne-talenty-na-rynku-pracy.pdf

Źródło informacji: PAP MediaRoom