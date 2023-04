 „Nieodpłatne świadczenia a przychód pracownika – prezent dla pracownika czy fiskusa?” + certyfikat gwarantowany 

Świadczenia dla pracowników i przychód z nimi związany to stale powracający temat. Wątpliwości budzi nie tylko to „co”, ale też „kiedy” darmowe świadczenie generuje przychód po stronie pracownika. Dotyczy to zarówno jednorazowych, incydentalnie przekazywanych świadczeń, jak też dysponowanych w ramach zaplanowanych i rozbudowanych programów. Co ciekawe, zarówno interpretacje Dyrektora KIS, jak i orzeczenia sądów administracyjnych potrafią zaskoczyć. Niekiedy korzystne, zdawałoby się, wykładnie finalnie zaskakują którąś ze stron lub też nie satysfakcjonują ani dającego, ani biorącego.

W czasie webinarium prowadzący, posługując się praktycznymi przykładami, wyjaśni jakie świadczenia powodują uzyskanie przychodu przez pracownika oraz kiedy ten przychód powstaje. Podpowie również, jak można rozwiązać problem, gdy pracownik nie zgadza się z pracodawcą co do tego, że uzyskane przez niego świadczenie generuje przychód podatkowy.

Webinarium jest skierowane zarówno do pracowników działów kadr i księgowości firm sektora prywatnego, jak i jednostek budżetowych.

W programie webinarium:

Prezent dla pracownika – jak to jest z tym przychodem z nieodpłatnego świadczenia?

Które darmowe świadczenia generują przychód pracownika?

W przypadku których nieodpłatnych świadczeń można uniknąć przychodu i jak to zrobić?

Darowizna od pracodawcy a brak PIT – to się sprawdza, ale nie zawsze

Jeżeli przychód, to kiedy? Kontrowersyjne orzeczenie NSA dotyczące programów kafeteryjnych

Wartość przychodu z nieodpłatnego świadczenia: właściwa metoda jako klucz do identyfikacji kwoty przychodu

Pracodawca jako płatnik PIT od nieodpłatnych świadczeń pracownika

Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium

Termin: 17 maja 2023, godz. 10:00–11:00

Ostatnie 10 minut naszego spotkania przeznaczymy na Państwa pytania.

Prowadzący: Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

Webinarium odbędzie się 17 maja 2023 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 11.00.

