Whistleblowing Summit 2021 – bezpłatna konferencja online 7 października

Już 7 października 2021 r. odbędzie się II edycja Whistleblowing Summit. Bezpłatna konferencja online potrwa 8 godzin i dostarczy słuchaczom wiedzy na temat kompleksowej ochrony sygnalistów. W wydarzeniu wezmą udział eksperci-praktycy uznani w swoich dziedzinach, którzy pomogą firmom przygotować się na nadchodzące zmiany. Konferencję organizują Rödl & Partner oraz E-nform. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Do 17 grudnia br. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są wdrożyć wymogi dyrektywy unijnej z października 2019 r., dotyczącej systemowej ochrony sygnalistów. Dyrektywa określa szereg obowiązków, które pod groźbą sankcji będą musiały spełnić zarówno organizacje publiczne, jak i prywatne, zatrudniające powyżej 50 pracowników. To niebywała rewolucja dla Polskich przedsiębiorców.



Whistleblowing Summit to bezpłatna konferencja online dla wszystkich poszukujących użytecznej wiedzy na temat skutecznego wdrożenia i utrzymania systemu dla sygnalistów. To wydarzenie szczególnie ważne dla przedsiębiorców dokonujących przeglądu lub rozbudowy istniejących polityk i procedur w firmach. Konferencja pozwoli ukształtować świadomość prawną i etyczną personelu, a także wskaże organizacjom właściwe narzędzia i rozwiązania techniczne.



Wiedza w obszarze ochrony sygnalistów jest wciąż niewielka, a jest to niezwykle istotny temat dla wszystkich podmiotów prawnych oraz publicznych i prywatnych organizacji. Chcemy edukować i uświadamiać. Chcemy przygotować firmy na nadchodzące zmiany – to stąd zrodził się pomysł na Whistleblowing Summit – mówią Jarosław Kamiński (adwokat, Associate Partner w Rödl & Partner) i Rafał Hryniewicz (Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o.) – organizatorzy wydarzenia.

Strona konferencji i rejestracja: http://whistleblowingsummit.pl/



Bezpłatna konferencja w formie online odbędzie się 7 października 2021 r. w godzinach 9:00-18:00



W dalszym ciągu można skorzystać z przygotowanej przez organizatorów oferty sponsorskiej.