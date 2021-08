Czy nadchodzi fala odejść pracowników?

Fala odejść pracowników zbliża się wielkimi krokami. Zaangażowanie osób zatrudnionych spada, nastroje również. Aż 41% pracowników chce odejść z pracy. Jak ich zatrzymać?

Zaangażowanie polskich pracowników spada

W Polsce mamy coraz większy odsetek zupełnie niezaangażowanych pracowników – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Kincentric. Obecnie stanowi on już niemal 25 proc., podczas gdy średnia światowa to tylko 14 proc. Po pierwszym półroczu widoczny jest również spadek nastrojów wśród zatrudnionych.

Zaangażowanie polskich pracowników analizowane przez Kincentric w 2019 roku wyniosło 51 proc. Wybuch pandemii koronawirusa w 2020 roku spowodował tymczasowy wzrost zaangażowania do 59 proc. Dane po II kwartale tego roku wskazują jednak na ponowny spadek zaangażowania do wartości 50 proc.

Nastroje pracowników w Polsce

W analizach Kincentric zanotowano również wyraźny spadek nastrojów wśród polskich pracowników, który uwidocznił się w stosunku do danych po I kw. 2021 roku. Obecnie pracujący mają mniejszą gotowość do mówienia pozytywnie o firmie i jednocześnie większą skłonność do poszukiwania innej pracy.

O ile pandemia koronawirusa poprawiła postrzeganie nowych technologii i efektywności procesów w firmach, o tyle praca zdalna w reżimie sanitarnym negatywnie odbiła się między innymi na dostępie do wiedzy. Pracownikom jest też coraz trudniej uzyskać poczucie równowagi między pracą a życiem osobistym.

Fala odejść pracowników

Sytuację komplikuje rosnąca inflacja, która będzie skutkować dalszą presją na poprawę adekwatności wynagrodzeń, a także stosunkowo niskie bezrobocie. W rękach pracodawców spoczywa teraz wypracowanie mądrego systemu organizacji na najbliższe miesiące, aby zapobiec fali odejść.

Według badań Work Trend Index 2021 przeprowadzanych przez Microsoft aż 41 proc. pracowników rozważa odejście z pracy w ciągu najbliższego roku. Trend masowych odejść został określony terminem The Great Resignation i przetacza się obecnie przez Stany Zjednoczone. Fala masowych odejść może dotrzeć również do Polski.

Ogromny wpływ na obecną sytuację ma również zmiana trybu pracy. W branżach innowacyjnych, gdzie o polskiego pracownika rywalizuje też globalna konkurencja, nie wymaga się już kosztownej relokacji. Narzędzia służące do pracy zdalnej są sukcesywnie udoskonalane i pozwalają sprawnie pracować dla firm zagranicznych.

Jak zatrzymać pracowników?

„Konieczna będzie transformacja kultury organizacyjnej i wypracowanie nowej formuły pracy dostosowanej między innymi do oczekiwań pracowników, którzy w większości nie chcą powrotu do starego trybu pracy” - tłumaczy Magdalena Warzybok, dyrektor zarządzająca Kincentric Poland.

Zdaniem Warzybok organizacje muszą też zadbać o szeroko rozumiane zdrowie psychiczne swoich pracowników, a także zainwestować w edukację i rozwój nowych umiejętności, szczególnie menedżerskich i przywódczych, ponieważ pandemia koronawirusa okazała się ważnym sprawdzianem dla liderów.

„Styl zarządzania oparty na hierarchiczności i kontroli na skutek pandemii odszedł w przyspieszonym tempie do lamusa. Potrzebne będzie przywództwo oparte na zaufaniu, otwartej komunikacji, angażowaniu i budowaniu poczucia sensu, bliskie pracownika” - przekonuje dyrektor zarządzająca Kincentric Poland.

Źródło informacji: PAP MediaRoom