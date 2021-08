Pracodawcy chcą wiedzieć o szczepieniach pracowników

Szczepienia pracowników to ważna informacja dla pracodawców. Aż 80% z nich chce wiedzieć czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19 czy nie.

Wniosek o podwyżkę - czy w dobie rosnących wynagrodzeń pracodawca powinien przyznać podwyżkę? Dobrze poprowadzona rozmowa może zmotywować pracownika do pracy.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 to nowy program, który ma przyczynić się do wzrostu poziomu aktywności zawodowej Polaków.

Zwolnienie z pracy za brak szczepienia przeciw COVID-19 - w USA telewizja CNN zwolniła 3 osoby z powodu przyjścia do pracy bez szczepień.

Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę - czy mogą skutkować zawieszeniem emerytury lub renty z FUS?

Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.