Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

Praca w Niemczech bez znajomości języka niemieckiego

Coraz więcej niemieckich miast oferuje pracę wykwalifikowanym pracownikom z zagranicy, a znajomość języka niemieckiego nie jest priorytetem przy rekrutacji. Sytuacja dotyczy szczególnie największych miast.

Jeśli chodzi o rekrutację wykwalifikowanych pracowników, Berlin jest najbardziej kosmopolityczny. „Wyjątkowo dużo ogłoszeń o pracę pisanych w języku angielskim znajdziemy w stolicy” - raportuje portal pracy Indeed, który zebrał dane z 88 niemieckich miast. O wnioskach z tego raportu informuje „Welt am Sonntag”.

Blisko 14 proc. ogłoszeń o pracę w Berlinie jest napisanych w języku angielskim. Za Berlinem plasują się Monachium i Frankfurt nad Menem (po ok. 11 proc.). Średnio dla całych Niemiec odsetek ten wynosi ponad 2 proc.

Na czwartym miejscu uplasowało się mniejsze miasto. „Nie chodzi o kolejną metropolię, ale Kaiserslautern, 100-tysięczne miasto w Nadrenii-Palatynacie. Dużą rolę odegrały takie czynniki jak geograficzna bliskość amerykańskiej bazy Ramstein, oraz dwaj duzi pracodawcy w regionie: Instytut Fraunhofera i Politechnika, specjalizujący się w technologiach i nastawieni w związku z tym na zatrudnianie specjalistów” – wyjaśnia „Welt”.

Niemcy - brak wykwalifikowanych pracowników

Znajomość języka niemieckiego coraz częściej nie jest konieczna, aby znaleźć pracę w kraju – konstatuje „Welt”. „Sprawia to internacjonalizacja i cyfryzacja rynku pracy oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników” – wyjaśniaj Indeed. „Typowym przykładem poszukiwanych pracowników są programiści, którzy przede wszystkim muszą opanować język programowania. Dlatego pracodawcy zamieszczają oferty pracy bezpośrednio w języku angielskim, kierując je do specjalistów spoza Niemiec” – dodaje Indeed.