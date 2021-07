ZUS spóźnia się z wypłatą świadczeń chorobowych - RPO

ZUS a świadczenia chorobowe - RPO reaguje na opóźnienia w wypłacie świadczeń chorobowych przez ZUS.

ZUS opóźnia się z wypłatą świadczeń chorobowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych znowu spóźnia się z wypłatami świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – nawet o kilka miesięcy. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta, co ZUS czyni, by wyeliminować takie przypadki.

W ostatnich dwóch miesiącach wzrosła liczba skarg wpływających do RPO na przedłużające się postępowań o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Nie jest to jeszcze skala wniosków, jakie były w podobnym okresie 2020 r., ale niestety wskazuje na tendencję wzrostową.

Niepokojące jest, że w niektórych przypadkach opóźnienia są kilkumiesięczne. Stawia to w trudnej sytuacji ekonomicznej tysiące osób korzystających ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Brak środków do życia ubezpieczonych

Osoby te z powodu choroby czy urodzenia dziecka mogą być z dnia na dzień pozbawione środków do życia, mimo regularnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Reklama

Tymczasem z art. 2 Konstytucji wynika zasada ochrony zaufania jednostek do państwa. Osoby regularnie opłacające składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego mają prawo oczekiwać, że w sytuacji ziszczenia się ryzyka socjalnego, uzyskają świadczenia gwarantujące im w znacznej części utrzymanie dotychczasowej stopy życiowej.

Zastępca Rzecznika Stanisław Trociuk pyta Dorotę Bieniasz z zarządu ZUS, czy i jakie środki zaradcze zostaną wprowadzone dla wyeliminowania przypadków wielomiesięcznego oczekiwania na wypłatę należnych świadczeń.

III.7066.127.2020