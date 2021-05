Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony do 23 maja 2021 r. Kiedy przysługuje?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS - maj 2021

W ostatnio dodanych projektach aktów prawnych pojawiły się projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ponownego przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS i zasiłku opiekuńczego z KRUS. Podstawą prawną do wydania tych rozporządzeń jest odpowiednio art. 4 ust. 3 i art. 4A ust. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1842). Obydwa rozporządzenia zakładają przedłużenie zasiłków do 23 maja 2021 r., a więc o kolejne 2 tygodnie. O zasiłki będzie więc można się ubiegać także od 10 do 23 maja.

Projekty rozporządzeń:

1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (brak jeszcze numeru z wykazu)

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (RD364)

Czym jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS i zasiłek opiekuńczy z KRUS to świadczenia analogiczne wypłacane w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzica, gdy zamknięto żłobek, przedszkole, szkołę, klub dziecięcy z powodu COVID-19. Dotyczy również sytuacji braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię czy opiekuna dziennego, jeśli taki stan rzeczy wynika z powodu COVID-19. O zasiłek można starać się także w przypadku otwartej placówki, lecz działającej w ograniczonym zakresie. Dla przykładu może w przedszkolu funkcjonować tylko jedna grupa ze względu na dużą zachorowalność na COVID-19 wśród osób zatrudnionych w placówce.

Co do zasady zasiłek należy się z tego tytułu rodzicom dzieci do 8 roku życia. Przepisy prawne dopuszczają jednak wyższy wiek w przypadku dzieci niepełnosprawnych:

do 16 lat - orzeczenie o niepełnosprawności,

do 18 lat - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

do 24 lat - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Aktualne przepisy zezwalają na ubieganie się o zasiłek opiekuńczy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 maja 2021 r. Po wejściu w życie nowych rozporządzeń zostanie przedłużony do 23 maja 2021 r. Nie wyklucza się kolejnego wydłużenia terminów. Wszystko uzależnione jest od przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce.