13 emerytura a renta rodzinna

Trzynastka dla emerytów i rencistów KRUS

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem roku ubiegłego, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”.

Czy trzeba składać wniosek?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o to świadczenie.

reklama reklama



Dla kogo trzynasta emerytura?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które w dniu 31 marca 2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

okresowej emerytury rolniczej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Jaka jest wysokość 13 emerytury?

„Trzynasta emerytura” przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia) tj. w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2021 r. wynosi 1.250,88 zł brutto (z kwoty tej zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne).

Poza podatkiem i składką z kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

Ile wynosi trzynastka przy rencie rodzinnej?

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 marca 2021 r.

Renta rodzinna rolnicza (GRN) jest wypłacana wdowie i 3 pełnoletnim dzieciom. W kwietniowym terminie płatności zostanie wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w kwocie 1.250,88 zł, tj. po 317,72 zł dla każdej uprawnionej osoby.

Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielone stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/ rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Do renty rodzinnej uprawnione są cztery osoby. Dwie osoby razem z rentą rodzinną pobierają rentę socjalną. W kwietniu 2021 r. zostanie przyznane dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 3.752,64 zł, tj. po 1.250,88 zł dla osób uprawnionych do renty socjalnej (2 x 1.250,88 zł = 2.501,76 zł) i 1.250,88 zł dla dwóch pozostałych osób (po 625,44 zł dla każdej z nich).

Świadczenia z ZUS i KRUS - kto wypłaci trzynastkę?

Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, które zostanie wypłacone przez właściwy organ emerytalno-rentowy. Osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci KRUS. Natomiast emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą a ZUS emeryturę pracowniczą, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy KRUS wyda decyzję dotyczącą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego?

Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2021 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321 ze zm.).