Wypłata 14. emerytury w 2021 r. bez wniosku [AUDIO]

14. emerytura w 2021 r. jest już pewna

Ustawa wprowadzająca 14. emeryturę została podpisana przez prezydenta. Nowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu, to znaczy nie trzeba będzie składać żadnego wniosku – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty nie tylko trzynastej, ale również czternastej emerytury. W poniedziałek 8 marca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

„Przygotowujemy się do wypłaty 14 emerytury, która trafi do naszych klientów wraz z wypłatami świadczeń listopadowych. Tzw. czternastka w 2021 r. wyniesie 1250,88 zł brutto” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. „Przypomnę, że jest to kolejne dodatkowe świadczenie realizowane przez ZUS. W kwietniu tego roku wypłacimy – już po raz kolejny – 13 emeryturę” – dodaje profesor.

Dla kogo 14. emerytura w 2021 r.?

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

O szczegółach mówi Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Kliknij, aby odsłuchać:

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Wypłata 14. emerytury bez wniosku

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. Czternasta emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Czternasta emerytura ma zostać wypłacona dla ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości będzie przysługiwać dla ok. 7,9 mln świadczeniobiorców.

Tymczasem w kwietniu emeryci, renciści i inni odbiorcy świadczeń długoterminowych otrzymają trzynastą emeryturę w kwocie 1250,88 zł brutto. Świadczenie przysługuje w pełnej wysokości, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia podstawowego.

Piotr Olewiński

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego