Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "mama 4 plus"

Szefowa MRiPS Marlena Maląg w komunikacie resortu przypomniała, że rządowy program "Mama 4 plus", czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, to pomoc dla rodziców, którzy poświęcili się wychowaniu czworga lub większej liczby dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury.

"To świadczenie to pewna forma docenienia rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci" – wskazała Maląg.

reklama reklama



Polecamy: Wynagrodzenia 2021, Czas pracy 2021, Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, Uprawnienia rodziców w pracy

Ile osób pobiera emeryturę matczyną?

MRiPS przekazało, że od początku działania programu, czyli od marca 2019 r. do końca lutego tego roku świadczenie otrzymało ponad 63 tys. osób. Sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał ich już 60 507, z czego zdecydowaną większość – ok. 39,1 tys. – stanowią świadczenia dopełniające.

"Oznacza to, że ponad 39 tys. osób uprawnionych do świadczenia często godziło przez pewien okres obowiązki zawodowe z wychowaniem dzieci lub podejmowało zatrudnienie, gdy dzieci były już starsze"– zwróciła uwagę minister rodziny.

Przyznano też 2713 świadczeń "Mama 4 plus" z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Minister Marlena Maląg, oceniając działanie programu "Mama 4 plus" podkreśliła, że wpisuje się on w nadrzędny cel resortu, jakim jest wsparcie rodzin. "Dzięki niemu możemy pomóc rodzicom, którzy mają niższe niż minimalne świadczenie emerytalne lub nie mają go wcale, ponieważ skupiły się na wychowywaniu kilkorga dzieci"– zaznaczyła minister.

Dodała, że jest to pierwszy program, który nadaje ogromną wartość wieloletniej, codziennej pracy na rzecz rodziny i wychowania dzieci. "Wcześniej rodzice, a przede wszystkim kobiety, które rezygnując z pracy zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi, były zostawione niejako same sobie. Zmieniło się to dwa lata temu, 1 marca 2019 r. bo wtedy właśnie wszedł w życie program +Mama 4 plus+ wprowadzający rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Cieszę się, że korzysta z niego coraz więcej osób, bo dzięki temu zapewniamy im i ich bliskim bezpieczeństwo finansowe na przyszłość" – dodała szefowa MRiPS.

ZUS

Z kolei prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oceniła, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo dobrze poradził sobie z obsługą wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. "Przed wprowadzeniem tego zadania przeszkoliliśmy odpowiednio naszych pracowników oraz przygotowaliśmy systemy informatyczne" – zwróciła uwagę. "Już od samego początku uruchomienia programu zauważyliśmy ogromne zainteresowanie świadczeniem. To pokazuje, że takie rozwiązanie było potrzebne" – zaznaczyła prof. Uścińska.

Zauważyła, że w większości o świadczenie "Mama 4 plus" ubiegają się osoby między 60. a 69. rokiem życia. "Mieliśmy także osoby powyżej 99. roku życia. Wnioski składają również mężczyźni" – wskazała prezes ZUS.

Wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS lub w oddziale KRUS.