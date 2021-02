Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 marca 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w marcu 2021 r.

Okazuje się, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje po raz kolejny wydłużony. Ostatnie rozporządzenie przewidywało wypłatę zasiłku do końca lutego 2021 r. Dnia 25 lutego pojawił się natomiast nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Projekt zakłada przedłużenie zasiłku o kolejne 2 tygodnie - od 1 marca do 14 marca 2021 r.

Zasiłek ten przyznawany jest co do zasady rodzicom dzieci w wieku do lat 8 w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych z powodu COVID-19. Jeśli w razie ograniczonego otwarcia placówki, nie ma miejsca dla dziecka, rodzic również może wystąpić o zasiłek. Zasiłek ten przysługuje również wówczas, gdy rodzic musi sprawować opiekę nad dzieckiem, ponieważ nie może tego robić niania lub opiekun dzienny (również z powodu COVID-19).

Na przedłużanie okresu, za który można ubiegać się o zasiłek, w ramach rozporządzenia Rady Ministrów zezwala ustawa covidowa (art. 4 ust. 3).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS i zasiłek opiekuńczy z KRUS przedłuża się o kolejne 2 tygodnie - od 1 do 14 marca 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS

Przedłużony na kolejne 14 dni zostaje również zasiłek opiekuńczy z KRUS. Jest to analogiczne świadczenie, tyle że wypłacane rolnikom.

