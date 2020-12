Wnioski ZUS - zmiany od 31 grudnia 2020 r.

Nowe wnioski ZUS od 31 grudnia 2020 r.

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 31 grudnia 2020 r. planujemy kolejne zmiany we wnioskach. W tym czasie udostępnimy 46 nowych formularzy.

Nowe wnioski będą w formacie HTML i będą miały uproszczoną formę. W niektórych przypadkach zmienią się też ich symbole i nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zastąpimy jednym wspólnym formularzem. Dzięki planowanym zmianom wypełnianie wniosków będzie łatwiejsze.





Które druki się zmienią?

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, świadczeń międzynarodowych, zasiłków, orzecznictwa lekarskiego, prewencji i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek. Nowe formularze będą krótsze i bardziej zrozumiałe. Dlatego łatwiej będzie z nich korzystać.

Lista symboli starych i nowych

Lista symboli wniosków na PUE – dotychczasowych i odpowiadających im nowych wersji (plik xlsx 13kb).

Lp. Symbol wniosku na PUE ZUS - planowany termin dostępności do 30.12.2020 r. Symbol wniosku na portalu PUE ZUS - planowane udostępnienie od 31.12.2020 r. Aktualna nazwa wniosku po uproszczeniu 1 ZUS Rp-18 ENS Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych 2 ZUS Rp-12 ENSK Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 3 ZUS Er-16 EPD-16 Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dziećmi 4 ZUS Er-17 EPD-17 Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy 5 ZUS Rp-1Epom EPOM Wniosek o emeryturę pomostową 6 ZUS Rp-1a ERN-P Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy 7 Rw-3 ERR-W Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej 8 ZUS-Rp-26 ESP Wniosek o świadczenie przedemerytalne 9 PL-USA 1 PL-USA 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. 10 PL-KR 1 PL-KR 1 Zaświadczenie o ubezpieczeniu - Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei 11 PL-RM 101 PL-RM 101 Zaświadczenie dotyczące zastosowania przepisów prawnych - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republika Macedonii o zabezpieczeniu społecznym PL/RM 101 12 PL-CAN01 PL-CAN01 Zaświadczenie dotyczące właściwego ustawodawstwa - Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą 13 OL-3 OL-3 Wniosek o kopii orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej 14 ZUS N-9 OL-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia 15 ZUS PR-1 PR-1 Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych 16 PR-2 PR-2 Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych 17 ZUS PR-5 PR-5 Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia naukowego 18 RD-2 RD-2 Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej 19 RD-9 RD-9 Wniosek o odstąpienie od zabezpieczenia 20 ZUS EZS-U RZS-U Wniosek ubezpieczonego o zwrot nienależnie opłaconych składek z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, w związku z dokonanym przez ZUS ustaleniem (brak płatnika składek oraz następcy prawnego) 21 ZUS-ZRU URU Reklamacja do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej 22 US-15 US-15 Wniosek o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu składek do OFE 23 ZUS-US-WSS-01 ZUS-US-WSM-01 ZUS-US-WSW-01 USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej 24 ZAS-2 ZAS-13 ZAS-21 ZAS-2 Zaświadczenie lekarskie wystawione w związku z ciążą 25 ZAS-23 ZAS-23 Wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego 26 ZAS-24 ZAS-24 Zaświadczenie o okresach wypłaconego/przysługującego zasiłku macierzyńskiego 27 ZAS-26 ZAS-26 Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego 28 ZAS-33 ZAS-33 Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka 29 ZAS-38 ZAS-38 Zaświadczenie lekarskie o okresie, w którym konieczne jest sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat z powodu choroby, porodu lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka ubezpieczonego stale opiekującego się dzieckiem 30 ZAS-39 ZAS-39 Oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka w okresie 8 tygodni po porodzie, w celu ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego 31 ZAS-40 ZAS-40 Zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu 32 ZAS-55 ZAS-55 Wniosek o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłek wyrównawczy 33 ZAS-59 ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego 34 ZAS-7 ZAS-8 ZAS-7 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z chorobą zawodową 35 ZAS-9 ZAS-9 Zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania 36 ZUS-EKS OK-EKS Wniosek Komornika Sądowego o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS 37 OK-WUD OK-WUD Wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS 38 OL-2 OL-2 Wniosek pracodawcy o kontrolę zaświadczenia lekarskiego 39 OL-4 OL-4 Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika 40 ZUS-EPW-U ZUS-EPW-P RRP Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30 krotność) 41 ZUS-EWN RWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek 42 ZUS-EZS-P RZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek 43 ZUS-US-WSZ-01 UWU Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego 44 EWZ-1 UWZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego 45 ZUS-US-OPW-01 ZUS-US-OPW-01 Oświadczenie ubezpieczonego o stosunkach majątkowych istniejących między ubezpieczonym a jego współmałżonkiem 46 RUD Zgłoszenie umowy o dzieło

Wzory formularzy ze schematem XSD

Aby ułatwić dostosowanie się do planowanych przez nas zmian, już dziś udostępniamy wzory formularzy ze schematem XSD. To ważne dla wszystkich, którzy w swoich systemach korzystają z naszych wzorów lub importują dane do PUE ZUS.

Wzory formularzy ze schematem XSD (plik 7z 13,7mb).

Testy

Nowe wnioski są jeszcze przez nas testowane, dlatego zastrzegamy, że udostępnione wzory mogą jeszcze ulec zmianie. Gdyby taka sytuacja miała miejsce, będziemy o tym informować.

Format HRML do końca roku

Do końca roku na PUE ZUS wszystkie wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe w aplikacji ePłatnik będą dostępne w formacie HTML.