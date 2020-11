Zmiany we wnioskach na PUE ZUS od 14 listopada 2020 r.

Wnioski na PUE ZUS - zmiany od 14 listopada

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmieniliśmy 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. Zmieniły się też ich symbole, a w niektórych przypadkach nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zastąpiliśmy jednym wspólnym formularzem. Dzięki wprowadzonym zmianom wypełnianie wniosków będzie łatwiejsze.

Ułatwienia

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, zasiłków oraz ubezpieczeń i składek. Nowe formularze są krótsze i bardziej zrozumiałe. Dlatego łatwiej z nich korzystać.





Nowe symbole wniosków

Lista symboli wniosków – dotychczasowych i odpowiadających im nowych wersji (plik xlsx 12kb).

Podpis elektroniczny, podpis profilem PUE

Aby wysłać do ZUS elektroniczny wniosek, wystarczy zalogować się do swojego profilu na portalu PUE ZUS. Wniosek trzeba podpisać. Jest do tego potrzebny podpis elektroniczny. Są też takie wnioski, które można podpisać profilem PUE (nie trzeba mieć dodatkowego podpisu elektronicznego).

Do końca roku wszystkie wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe w aplikacji ePłatnik będą dostępne na PUE ZUS w formacie HTML.