Zwolnienie ze składek ZUS - ponowne rozpatrzenie wniosków złożonych do 30 czerwca 2020 r.

Planuje się zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS. Niektóre wnioski złożone do 30 czerwca 2020 r. mają zostać ponownie rozpatrzone. Dotyczy to również osób, którym zwolnienie ze składek zostało odmówione. Co z nadpłatą?