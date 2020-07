IOSKU w 2020 r. wyłącznie na PUE ZUS

IOSKU 2020

Co roku ZUS wysyłał do Dolnoślązaków ponad 1,5 mln listów zawierających informacje o stanie ich konta emerytalnego. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa, tą coroczną informację można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych, czyli na PUE. Jeśli ktoś nie ma jeszcze swojego indywidualnego konta internetowego, może go założyć w każdej chwil w placówce ZUS lub nie wychodząc z domy - przez Internet - poprzez swoje bankowe konto lub korzystając z profilu zaufanego.

Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego, czyli IOSKU, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia już po przeprowadzeniu w czerwcu rocznej waloryzacji składek emerytalnych i kapitału początkowego. Aby znaleźć Informację na PUE wystarczy wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, a następnie „Informacja za 2019 r.”.





Czym jest Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego?

- To stan naszych finansów na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na 31 grudnia 2019 r., który obejmuje zwaloryzowane kwoty: kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne za okres od 1999 do 2019 r. We wskazanych kwotach uwzględniona jest już tegoroczna czerwcowa waloryzacja – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Każdy, kto otworzy informację o stanie swojego konta zobaczy, jakie składki wpłynęły na nie w 2019 r. a klienci odkładający składki w tzw. II filarze w ZUS poznają również stan subkonta – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że w tym roku, informację w wersji papierowej ZUS wyśle tylko na wyraźne żądanie klienta.

Co jest w IOSKU poza stanem konta?

Wszyscy ubezpieczeni, którzy ukończyli 35 lat, mają w Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS. Zakład stosuje dwa warianty tych wyliczeń. Jeden uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową, więcej nie pracujemy i nie odprowadzamy składek. Pamiętajmy przy tym, że te wyliczenia to tylko pewna prognoza, która będzie się zmieniać wraz z podejmowanymi w naszym życiu decyzjami, co do dalszej kariery zawodowej. W ubiegłym roku na Dolnym Śląsku listy z ZUS trafiły do 1,6 mln skrzynek mieszkańców naszego regionu.

Nieco statystyk (dane za 2019 r.):

Ilość emerytów w całej Polsce: 5 797 979, w tym na Dolnym Śląsku: 485 799

Przeciętna wysokość emerytury/renty w 2019 to 2 352,91,

Przeciętna wysokość emerytury/renty w 2019 na Dolnym Śląsku to: 2 357,80

Przeciętna wysokość emerytury górników: 4 196,56

Przeciętna wysokość emerytury nauczycieli: 2 673,98

Przeciętna wysokość emerytury osoby prowadzącej działalność gosp.: 1 727,87