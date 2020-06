Dodatek solidarnościowy - 1400 złotych dla osób, które straciły pracę po 15 marca

W ciągu dwóch dni do ZUS wpłynęło blisko 6,8 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy. Na Dolnym Śląsku zostało do ZUS wysłanych 521 wniosków w tym 104 w Legnicy, 160 w Wałbrzychu i Wrocławiu 257. O świadczenie w ramach dodatku można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

- Dzięki temu szybko będziemy mogli wypłacić pieniądze. Przestrzegam, że papierowe wnioski nie będą przyjmowane – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeżeli ktoś do tej pory nie ma swojego konta na PUE ZUS może je założyć podczas wizyty w ZUS lub online korzystając z profilu zaufanego lub poprzez bankowe konto gdyż większość banków ma w swojej ofercie taką usługę – dodaje.

O wypłatę mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres, co najmniej 60 dni w 2020 roku.

- Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia br. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek, więc jeśli ktoś złoży wniosek w czerwcu dostanie wypłatę trzy razy, ale jeśli wniosek wpłynie do nas w sierpniu to będą to jednorazowe pieniądze – dodaje Kowalska-Matis.





Co ważne, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składki zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia br. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Na stronie internetowej ZUS jest dostępna instrukcja wypełnienia wniosku oraz zestaw podstawowych pytań i odpowiedzi związanych z dodatkiem.

Od 1 kwietnia 2020 do 22 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 złożono 4.329.840 (elektronicznie 2.346.684 w wersji papierowej 1.983.156) wniosków o pomoc z Tarczy, w tym:

6 889 wniosków o dodatek solidarnościowy,

2 017 283 wnioski o zwolnienie ze składek,

1 808 299 wniosków o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, w tym 762778 wniosków za kolejne okresy,

250 767 wniosków o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, w tym 168935 wniosków za kolejne okresy,

70 283 wnioski o ulgi (odroczenie składek, rozłożenie zaległości na raty),

5 884 wnioski o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę,

2 449 wniosków o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie umowy o odroczenie terminu płatności składek.

