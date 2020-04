Termin wypłaty pierwszych świadczeń postojowych

Pierwsze postojowe wypłacone w połowie kwietnia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie rozpatrzył pierwsze wnioski w ramach tzw. tarczy antykryzysowej o świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych. ZUS zgodził się także na odroczenie terminu zapłaty składek – bez opłaty prolongacyjnej – w pierwszych złożonych w tej sprawie wnioskach.

Pierwsze 15 osób samozatrudnionych, w tym 3 przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, może spodziewać się wpływu na konta świadczenia postojowego w połowie miesiąca.

Wypłata na konto podane we wniosku

- Wypłata postojowego następuje od razu na konto podane we wniosku proszę, więc zerkać do swojego banku – zachęca Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Przychody spadły o co najmniej 15%, w marcu niższe od 15 595,74 zł

Zawarte w pierwszych pozytywnie rozpatrzonych wnioskach oświadczenia potwierdzają, że przedsiębiorcy spełnili warunki do wypłaty świadczenia – ich przychody spadły, o co najmniej 15 proc. i w marcu były niższe od 15 595,74 zł.

Liczba wniosków w pierwszych dniach

Tylko w ciągu pierwszych dni do ZUS w całej Polsce wpłynęły 96 640 wnioski o zwolnienie ze składek, w tym 23 284 to są wnioski o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, 1 094 – wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i 1 724 – wnioski o ulgi (odroczenie składek, rozłożenie zaległości na raty).

Pierwszeństwo wniosków o tarczę antykryzysową złożonych przez PUE ZUS

Rzeczniczka zapewnia, że ZUS będzie priorytetowo traktował wnioski o tzw. tarczę. Będę one rozpatrywane w pierwszej kolejności szczególnie te, które wpłyną do ZUS przez konto internetowe na PUE ZUS.

Rozpatrzenie wniosku po złożeniu dokumentów rozliczeniowych

- Trzeba jednak pamiętać, że rozpatrzenie wniosku o zwolnienie może nastąpić dopiero po złożeniu dokumentów rozliczeniowych. Ostatni termin za marzec to 15 kwietnia – zastrzega Kowalska-Matis.

Bez postępowań egzekucyjnych

- Warto podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. W tej sytuacji prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku, mają na to czas do 30 czerwca – wyjaśnia dalej.

Zwolnienie z opłacania składek po 15 kwietnia

Jeśli chodzi o zwolnienie z opłacania składek, nastąpi ono po terminie składania dokumentów rozliczeniowych za marzec, tj. po 15 kwietnia br.

Wnioski

Wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie postojowe można złożyć elektronicznie lub papierowo. Informacji udzielają doradcy ds. ulg i umorzeń dostępni na infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00). Z uwagi na wzmożony ruch połączeń ZUS uruchomił dodatkowe infolinie dla przedsiębiorców 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03.